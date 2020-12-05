確診食肆｜新增15間　太子「芳華絕代」上榜　一老婦曾到崇光百貨

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，本港周五（4日）新增112宗確診個案，當中有36宗為感染源頭未明個案。衞生署衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，新增15間食肆上榜，包括太子「芳華絕代」、黃埔聚寶坊「鮨文」等。列表亦有快餐店分店上榜，包括新城市廣場「大家樂」及灣仔胡忠大廈「大快活」。

此外，一名71歲女患者曾到訪灣仔區多處，包括中央圖書館、維園游泳池及崇光百貨。而第四名曾觀看張敬軒演唱會的確診者，為一名28歲男子，於11月30日發病，居於深水埗匯璽2A期2B座。

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居嘉亨灣患者曾到黃埔「鮨文」

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，新增15間食肆，包括太子界限街「芳華絕代」，到訪的確診者為一名居於紅磡海濱南岸5座的54歲女子（個案編號：6158），報告日期於11月24日，而該名女子於11月26日發病。

此外，黃埔聚寶坊、著名Omakase「廚師發辦」的日本菜餐廳「鮨文」亦上榜，到訪確診者為居於嘉亨灣的51歲男子，於11月26日發病，他的報告到訪日期為11月24日。

此外，新城市廣場「大家樂」及灣仔胡忠大廈「大快活」亦上榜，確診者報告日期分別為11月25日及11月26日。

曾有患者到訪銅鑼灣崇光百貨。（資料圖片）

71歲婆婆曾到維園游泳池

居於沙田第一城33座的71歲老婦（個案編號：6051）的足跡甚廣，她曾於到訪中央圖書館、維園游泳池、太古城中心及崇光百貨。她亦曾往尖沙嘴帝樂文娜公館內的北歐餐廳「FINDS」。她為無病徵的患者，於11月28日確診，屬無源頭個案。

港島海逸君綽酒店上榜

此外，有患者報稱曾往尖沙咀寶勒巷25號，而該處為基督教尖沙咀潮人生命堂，到訪的確診患者為一名30歲男子居於加多利山（個案編號：6201）。列表上亦新增一間酒店為「港島海逸君綽酒店」，到訪患者為一名21歲女子（個案編號：5936），於11月20日發病，她報告日期為11月21日。

列表中亦披露第四名曾往張敬軒演唱會的確診者，為一名28歲男子（個案編號：6667），於11月30日發病，居於深水埗匯璽2A期2B座。而今日確診的的士司機（個案編號：6671），他駕駛的士車牌為 VF4177。

▼近14日確診患者住所及行踨▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼