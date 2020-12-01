確診食肆｜增8餐廳　君臨天下患者君臨圓方兩店及海港城城中鴨子

本港第四波疫情嚴峻，昨日（11月30日）新增76宗確診個案，本地個案佔68宗，當中9宗感染源頭不明。有患者到過荃灣享和街好彩酒樓、觀塘開聯中心辣蟹莊和觀塘東廣場陶源酒家。

早前確診者當中，居九龍站上蓋豪宅君臨天下的男患者（第5531宗個案），曾光顧樓下ELEMENTS圓方商場Greyhound Café和稻成亞丁，以及海港城港威商場的美心城中鴨子；跳舞群組一名女患者（第5849宗個案）則到過黃大仙新志興至尊燒鵝大王。

有患者曾光顧海港城港威商場美心城中鴨子。（城中鴨子Facebook圖片）

（香港01製圖）

君臨天下男患者24歲 曾到Starlight Dance Club

衞生防護中心資料顯示，早前確診的24歲君臨天下1座男住戶（第5531宗個案）行程不少，除了到訪過灣仔Starlight Dance Club，他亦曾於11月16日到過圓方Greyhound Café；17日到到訪圓方稻成亞丁；18日光顧海港城港威商場城中鴨子。

有患者曾到圓方 Greyhound Café。(Greyhound Cafe HK@Facebook)

同屬跳舞群組的63歲女子（第5849宗個案）居於觀塘樂華南邨安華樓，曾於11月21日光顧黃大仙新志興至尊燒鵝大王；並於24日到過德福廣場一期麥當勞。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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（香港01製圖）

馬鞍山錦豐苑患者跨區光顧黃大仙彩龍皇宮

新個案當中，再有人到訪黃大仙彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，患者是85歲老翁（第6299宗個案），居於馬鞍山錦豐苑錦蕙閣。該酒樓累計有4人確診。

67歲男患者（第6291宗個案）住在荃灣麗城花園2期5座，曾於11月24日光顧荃灣享和街59號好彩酒樓，再於26日到訪麗城薈2期。

有患者曾赴觀塘開聯中心辣蟹莊。（辣蟹莊spicy crab - 官塘Facebook圖片）

22歲女患者（第6273宗個案）居於半山區福臨閣，曾於11月25日到過觀塘萬年工業大廈，並於27日赴觀塘開聯中心辣蟹莊。54歲男患者（第6302宗個案）居於東區東旭苑東緻閣，曾於11月27日到過觀塘東廣場陶源酒家，同日亦到訪觀塘工業中心 2期。

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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跳舞群組患者沙田仁安醫院播毒 X光部4職員確診

另外，有4名患者到過沙田仁安醫院，個案編號為5672、5730、5844和6196。據了解，四人同為該院X光部職員，其中第5672宗個案、64歲醫療造影部兼職後勤女員工屬跳舞群組，到過越秀廣場新光宴會廳。他們曾在仁安醫院的茶水間脫下口罩聊天，然後相繼確診。涉事部門有30多人正在接受檢疫，昨日再有一人初步確診，有待衞生署公布。

仁安醫院表示，確診員工與病人沒有緊密接觸，工作期間均有穿戴上合適保護裝備及口罩，工作環境亦定時進行消毒。院方已為全院千多名員工安排病毒測試，除上述職員，其他人的檢測結果均屬陰性。

仁安醫院X光部共有5名職員染疫。（資料圖片）