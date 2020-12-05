確診大廈｜張敬軒確診歌迷居豪宅匯璽　天文台旁天文台閣有人中招

新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周五（4日）公布新增112宗新冠肺炎確診個案，12宗屬輸入個案，100宗本地個案。 衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括何文田雅士花園3座、「大埔半山」龍成堡及西灣河嘉亨灣，後兩個屋苑各累積有四確診住戶。另外，位於尖沙咀的天文台閣亦新增一名確診患者；而第四名曾觀看張敬軒演唱會的確診者，為一名28歲男子，居於深水埗南昌站上蓋匯璽2A期2B座。

一名4歲確診男童（＃6689）居於龍成堡，令屋苑累計有四患者。（屋苑網頁）

根據確診者住宅名單，有部分患者屬「富戶」，其中一位是48歲女患者（#6670），屬本地源頭不明個案，居於何文田雅士花園3座，該屋苑單位市值約1,200萬至3,100萬元。

大埔龍成堡及西灣河嘉亨灣今日各增一宗確診住戶，分別累計有4宗。一名4歲確診男童（＃6689）居於龍成堡，屬於低密度住宅，非洲津巴布韋前總統穆加貝亦曾持有，去年以3,400萬出售其獨立屋。

▼4/12 確診者住宅名單▼

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東區嘉亨灣增有患者，患者為一名15歲少年（#6633），他是香港中國婦女會中學學生，是該屋苑6座另一患者，此前同座一名59歲女子（#5541）確診，她曾到三湘大廈名媛舞場 Starlight Dance Club。另11月29日報告的個案（＃6216及＃6217），嘉亨灣3座有一男一女居民確診，二人均是51歲。

疫情亦波及居屋及公屋，包括西頁彩明苑彩貴閣、東區東盛苑、紅磡邨紅暉樓、九龍城德朗邨德琦樓等。

尖沙咀天文台總部附近的「天文台閣」新增一名確診住戶。（資料圖片）

私人屋苑方面，位於尖沙咀天文台總部附近的「天文台閣」新增一名47歲男患者（#6647），屬於歌舞群組，但未見曾到爆疫舞場。

▼近14日確診患者住所及行踨▼