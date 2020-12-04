新冠肺炎｜公務員招聘考試明如期舉行　分兩時段、90個試場應考

公務員事務局原定明日（5日）舉行政務主任、二級行政主任及相關職位聯合招聘考試。在第四波新冠肺炎疫情爆發下，公務員事務局回覆查詢時表示，考試將如期舉行。 局方表示，考試屬靜態、低風險活動，各考生之間不會有緊密的社交接觸。另外為減少同一時間出行及在試場內的考生，考試今年特別分為上午及下午兩個時段舉行，考生亦分兩批，各在其中一個時段應考。考生會安排在當日上午或下午時段於90個試場應考，每個試場平均只有約110名考生。

公務員事務局明日（5日）舉行政務主任、二級行政主任及相關職位聯合招聘考試。

公務員事務局表示，考試會參照衞生防護中心有關指引及2020年香港中學文憑考試的安排在試場實施多項防疫措施，其中包括：要求所有考生及考務人員在進入試場前都必須戴上口罩、接受體溫監測、以酒精搓手液清潔雙手及作出健康申報；加強清潔試場設施、保持試場環境清潔消毒及室內空氣流通；以及加闊考生座位之間的距離等。

多職系正值退休高峰潮 須盡快招聘以填補空缺

局方特別指出，政府多個職系正值退休高峰潮，香港整體失業率亦偏高，各政府部門須盡快進行招聘工作以填補空缺，應付各項工作，尤其與民生有關的工作，以免影響公共服務並增加就業機會。