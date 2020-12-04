新冠肺炎｜院舍員工強制檢測　也可到5個流動採樣亭即場採樣

社會新聞
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新冠肺炎第四波疫情持續，政府日前宣布要求安老院、殘疾人士院舍和護養院員工接受強制病毒檢測。社會福利署今日（4日）指，除可到社區檢測中心或為為員工而設的臨時檢測中心外，也可前往五個流動採樣亭作即場檢測。

社會福利署指，安老院、殘疾人士院舍及護養院員工可帶同由院舍填妥的「檢測登記表」，前往五個流動採樣亭作即場登記，接受樣本採集服務及進行檢測。流動採樣亭位置包括荃灣沙咀道遊樂場、西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場、大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場、大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地及黃大仙廣場。有關服務不設預約，費用全免。檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知。

此外，員工亦可到「社區檢測中心」或兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心進行檢測，或自費自行安排檢測。他們須於12月1日至14日期間接受檢測。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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羅致光：難長遠派員到院舍採樣

勞工及福利局局長羅致光今日到黃竹坑臨時檢測中心視察，他提到因港島區上班的院舍員工有7000多人，若只有一個檢測中心將不能夠負荷，因此於港島設立兩個檢測中心。他又指會視乎進展，考慮在九龍區設立檢測中心。他說，於檢測中心採樣的效率比派員到院舍高五倍，因估計於未來三至四個月仍要不斷做測試，故長遠而言不能夠派員到院舍採樣。

勞工及福利局局長羅致光周五下午到訪專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的黃竹坑臨時檢測中心視察首天運作情況。（政府新聞處圖片）

五個流動採樣亭的資料：

（一）荃灣沙咀道遊樂場

開放日期：由即日直至另行通告

服務時間：每日上午十時至晚上八時

（二）西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場

開放日期：由即日直至另行通告

服務時間：每日上午十時至晚上八時

（三）大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場

開放日期：由即日直至另行通告

服務時間：每日上午十時至晚上八時

（四）大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地

開放日期：由即日直至另行通告

服務時間：每日上午十時至晚上八時

（五）黃大仙廣場

開放日期：由即日直至十二月十日（星期四）（暫定）

服務時間：每日上午十時至晚上八時

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