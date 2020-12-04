新冠肺炎｜今日初步確診逾80人　海關總部食堂收銀員染疫

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）在記者會上指，暫有80多宗初步確診個案。香港海關指，有一名於海關總部大樓職員食堂工作的女收銀員初步確診，最後上班日為12月1日。

一名於海關總部大樓職員食堂工作的女收銀員初步確診。（資料圖片）

海關食堂收銀員本周二最後上班

香港海關表示，一名於海關總部大樓職員食堂工作的女收銀員初步確診，由於因應政府實施僱員特別上班安排，該食堂已於12月2日起暫停營業，而該名收銀員最後當值日期為12月1日（本周二），她於昨日（3日）因身體不適前往醫院求醫，目前已入院接受治療。她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她每天當值前有進行體溫探測，體溫正常。

海關已呼籲由11月17日至12月1日期間曾光顧職員食堂的人員盡快進行病毒檢測，並正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查，跟進與該名收銀員共同當值人士的情況，亦已對相關工作地方進行徹底清潔消毒。海關指．一直高度關注情況，除繼續加強消毒清潔工作，亦會提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員出現不適症狀，必須馬上求醫。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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另外，壹傳媒集團位於將軍澳工業邨駿光街壹傳媒大樓的百樂門印刷有限公司，一名員工初步確診新冠肺炎，是集團首次有確診個案，集團通告稱百樂門印刷廠及辦公室即時關閉三天以便消毒，並會安排員進行病毒檢驗。據悉，《蘋果日報》及其印刷廠位於駿盈街壹蘋果大樓地下，與百樂門印刷廠非同一地址，因此未有受到影響。