通識科檢討｜維持明辨慎思宗旨　楊潤雄指刪減內容不減教師數目

特首林鄭月娥在新一份的《施政報告》表明，要對高中通識科進行改革，糾正被異化的問題。教育局早前回應指，已著手研究學校課程檢討專責小組的報告。教育局局長楊潤雄今日（5日）在商台《政經星期六》指，暫時未決定如何刪減內容，但強調教師數目不會因而減少，又認為教師有能力適應新的課程內容。 楊潤雄又透露，正處理40多宗有關教師的投訴，當中有一宗的情況較為嚴重，局方正向該名老師取其申辯理據。

新一份施政報告宣布要就高中通識科進行改革，必須糾正被異化的問題。（資料圖片 / 高仲明攝）

通識科改革，不單課科名稱會改名，內容亦要進行刪減。楊潤雄稱，外界誤以為通識科是時事科，「大家見到張新聞係度討論，淨係喺度拗」，改革是想重新開始，會維持課程的宗旨，明辨慎思的能力等。不過，現時暫未定要刪減的內容，未來會定出課程大鋼，他說：「會喺舊有課程更新，有削減同增加。」

通識科在10年推行時，有大批教師修讀通識科課題，外界擔心改革會導致大批教師失業。楊潤雄則指，刪減內容不會減少教師數目，因為教師數目是與學生有指定的比例。同時，在2,800名的通識科老師中，僅得一成專門教通識，其他大多是兼教其他科目，他相信未來在學校管理層可以作出調節，又有信心教師可透過新課程接受培訓。