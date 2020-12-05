通識科檢討｜楊潤雄：國民身份認同重要　內地依法施政毋須憂被扣

教育局早前公布通識科精簡課程方案，雖然通識科維持必修必讀，但只會以「達標」及「不達標」作評級，另外會加入國家安全教育相關內容。教育局局長楊潤雄今日（5日）在商台《政經星期六》表示，國民身份認同是重要價值觀，這價值觀不單適用於通識科，是中學課程構架中的重要一環，「要認清香港同國家嘅關係。」他強調，通識科不會變為國民教育，「千祈唔好話我哋轉，只係有啲課程要加多啲嘢落去。」

教育局局長楊潤雄12月5日在商台《政經星期六》表示，國民身分認同是重要價值觀，這價值觀不單適用於通識科。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

通識科將改革，課時將削減一半，並只會設達標及不達標兩級制，同時取消獨立專題探究（IES）。楊潤雄早前指，修訂後的通識科將加入國家安全教育相關內容，但現階段不打算將國安教育獨立成科。

楊潤雄今日在電台節目重申，有人說通識科會變成國民教育的說法是誤解，但新高中課程及通識科推行逾10來的爭議不斷，「係咪教好多時事，太政治化咁」，有需要一併檢討，「千祈唔好話我哋轉，只係有啲課程要加多啲嘢落去」，通識科未來的新名稱會以反映課程宗旨為目標。

學生回內地不會被扣留

他強調，「國民身份認同是重要價值觀，不單是通識科」，整個中學的課程架構均有觸及國家發展，是架構中的重要一環，「要認清香港同國家嘅關係。」

節目主持人問及，部份年輕人去年曾參與反修例活動，日後通識科課程將安排學生到內地考察亦引起部份學生憂慮，楊潤雄認為是「不必要嘅擔心」，因為國家是依法施政，學生不會因參加了香港的活動，返回內地就會被扣留。他說：「離開香港 去內地行一行，親身睇一睇」，盼學生可以用機會去認識國家的發展。