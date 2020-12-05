張敬軒演唱會｜徐英偉：未見現傳播鏈　會加強區內巡查望市民守法

本港新冠肺炎疫情有惡化趨勢，歌手張敬軒早前在紅館內舉行六場演唱會，當中四場均出現有觀眾確診。民政事務局局長徐英偉今日（5日）在商台《政經星期六》表示，未見到演唱會內出現傳播鏈，但已指示所有工作人員及康文署人員進行病毒檢測，紅館亦要進行大清洗。他又指，未來數周會與其他部門加強於社區較多人的地區巡查，盼各界繼續忍耐。

歌手張敬軒11月22日至29日與香港中樂團於紅館舉行演唱會。（資料圖片）

四名確診者分別報稱曾於11月22日、27日、28日及29日，到過紅館觀看歌手張敬軒的演唱會，當中三人坐黃閘的74及75段。徐英偉指，暫時未見在演唱會內有傳播鏈，如果有更多確診個案或傳播鏈，有需要會再收緊相關防疫措施。

他表示，見到有市民不規矩去跳舞，結果出現跳舞群組，導致全港大爆發。雖然表演場地要關閉，但局方會容許表演團體在不設現場觀眾情況下，直播或錄播表演。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

政府收緊社交距離，又提升限聚令、口罩令的罰款。徐英偉指，提升罰則是為了加強市民的守法意識，未來數星期不同部門會會合作在社區加強巡查。他說：「唔想大家打電話舉報，因為舉報即係有人唔守規矩。」