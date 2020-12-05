新冠肺炎｜增5間社區檢測中心　東涌流動採樣亭周日起啟用

新冠肺炎第四波疫情持續，周五（4日）新增112宗確診個案，當中36宗為無源頭個案。政府宣布於港九新界共新增5間社區檢測中心，並將於下周陸續投入服務。此外，政府亦將與周日（6日）起，安排承辦商華大基因於東涌北公園七人硬地足球場設立流動採樣亭；而原於九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭將延長服務至下周三，而西貢的採樣亭的最後運作日將為周六（5日）。

新增五間新冠肺炎社區檢測中心。

新增的5間社區檢測中心分別於灣仔禮頓山社區會堂、黃大仙摩士公園體育館、深水埗白田社區會堂、大埔太和體育館及荃灣蕙荃體育館，而現正運作的9間社區檢測中心將繼續提供服務，即全港共有14間社區檢測中心為市民提供相關檢測服務。

籌備再增5間社區檢測中心

政府指，正籌備額外再增加5間社區檢測中心，選址包括石塘咀體育館、土瓜灣體育館、牛頭角道體育館、馬鞍山體育館，以及天水圍天晴社區會堂。上述5間中心的籌備工作仍在進行中，政府會盡快落實計劃並適時進一步公布運作細節。

社區檢測中心會提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料（包括姓名、有效身份證明文件號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段。中心會優先向已預約市民提供服務。市民前往社區檢測中心前，亦可先致電檢測中心查詢是否尚有預約及即場登記名額。

現有九間新冠肺炎社區檢測中心

九龍城流動採樣亭延長至下周三

此外 ，當局公布由周日（6日）起，將安排承辦商華大基因於東涌北公園七人硬地足球場設立流動採樣亭。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至本月19日。政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。

而經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長設於九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭服務至本月9日；而設於西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場的流動採樣亭將於周六後停止運作。

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