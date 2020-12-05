新冠肺炎｜尖沙咀太興廣場譚仔三哥水吧員工確診　12.2最後上班

新冠肺炎疫情持續嚴峻，譚仔三哥米線今日（5日）公布，接獲衞生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店一名負責水吧工作的員工確診，該員工在周三（2日）工作期間不適「早退」求診，至初確診前一直留家休息。譚仔三哥表示，涉事分店在昨日（4日）已關閉及消毒，並安排分店全體員工接受檢測，暫無其他員工出現病徵。

譚仔三哥米線在facebook公布，接獲衞生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店一名負責水吧工作的員工確診，暫未有確診編號。

該員工最後上班日是周三（2日），上班前量度體溫正常，在早上10時44分上班，約1小時後感不適，至中午約12時45分離開工作崗位求醫，昨日（4日）初步確診前一直居家休息。

譚仔三哥米線尖沙咀太興廣場分店有一名水吧員工確診。圖為其中一間譚仔三哥分店配相。（資料圖片）

譚仔三哥米線表示，確診員工在工作期間有配戴口罩，昨日接獲消息後，已即時關閉涉事 分店，並聘請專業清潔公司進行全面徹底消毒店舖及抽風系統，以及棄置已開封或有機會受污染的食材。

該分店所有員工已安排新型冠狀病毒測試，暫無其他員工出現有關病徵。譚仔三哥米線重申一向有嚴謹的員工健康申報機制及防疫措施，對事件可能引致的不安及不便致歉。