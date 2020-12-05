新冠肺炎｜警方今於西貢加強巡邏　船家：生意大減80%食西北風

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前指出租遊艇作社交聚會符合派對房間的定義，必須關閉。警方今日（5日）於熱門登船地點西貢公眾碼頭巡邏及宣傳，提醒市民勿舉行遊艇派對及聚集。有警員指，暫時觀察市民均「守規矩」，未有發出告票。 有西貢碼頭附近的船家指，現時已暫停「環島遊」及釣墨魚團等活動，估計生意大減約80%，坦言「𠵱家喺度等死，食緊西北風」。

政府早前指，租用遊艇在海上進行活動同樣違規，故特別針對此類行為增設一條舉報熱線。今日在西貢，警方加強與出租遊艇相關的執法，於公眾碼頭及新公眾碼頭每邊各有約6至7名水警巡邏，並持宣傳單張，呼籲市民切勿聚集。期間有4名市民登船，惟相信是私人船隻，未有違反規例故警方沒有執法。

船家李先生本身有出租遊艇及舉辦釣墨魚團等，惟現時因應政府規定已暫停相關活動，他斥政府處理疫情失當「搞到香港亂晒籠」。他又指原本生意很依賴出租遊艇，疫情期間每日亦可有兩至三單生意，有時星期六、日更可有10單生意，估計現時已損失80%生意，「𠵱家喺度等死，食緊西北風」。

12月5日，西貢碼頭有不少市民乘搭街渡，前往橋咀等地方。（梁鵬威攝）

另一船家貓姐則指原本冬天是環島遊的高峰期，惟因政府規定現時已暫停環島遊等活動，估計只剩原本約20%至30%的生意，「得番街渡做得，只可以點對點咁做」，如前往橋咀、半月灣等。她形容近來人流大減，「好困難，個個都無晒收入咁濟，完全唔夠畀支出，有行家成年連船都無開過」。

貓姐則指原本冬天是環島遊的高峰期，惟因政府規定現時已暫停環島遊等活動，估計只剩原本約20%至30%的生意。（梁鵬威攝）

然而有船家則繼續舉辦「環島遊」活動，該船家指環島遊會載客到橋咀及半月灣一帶，期間可下船遊覽，船上亦有人員可現場講解景色。對問到環島遊是否違反防疫規定，該船家僅指「呢啲就得，係租船出海個啲唔得，租船個啲我哋都停咗㗎啦」。《香港01》正向警方查詢相關活動是否符合規定。