確診食肆｜新增18間　IFC千両、雞翼專門店灣仔Wingman上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周六（5日）公布新增101宗確診，一周四日錄得破百宗病例，當中本地個案佔92宗，29宗屬源頭不明。 衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，再有18間食肆「上榜」，包括位於時代廣場的翡翠拉麵小籠包、西餐廳「 Club Albergue 1601」、尖沙咀瑰麗酒店彤福軒、國際金融中心千両及灣仔雞翼專門店「Wingman」等。

居公務員樓男患者曾光顧「彤福軒」

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，新增18間食肆，包括灣仔雞翼專門店「Wingman」。居於土瓜灣靠背壟道155號一幢公務員合作社大樓的36歲男患者（＃6730），他在11月30日發病，之前曾到過上址食肆及瑰麗酒店粵菜館「彤福軒」。

此外，時代廣場的翡翠拉麵小籠包及西餐廳「 Club Albergue 1601」亦「上榜」，到訪患者為屬「Starlight Dance Club 歌舞群組」的67歲女士（＃6207）。她於11月28日發病，11月29日確診。

▼近14日確診者居所及行▼

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25歲女患者潛伏期到訪多處 包括IFC千両、港運城大快活

一位居於南區雙喜大廈的25歲女確診者，11月30日發病，為周六報告的確診之一。她潛伏期曾到過多處地方，包括中環國際金融中心千両、北角港運城大快活、北角港運大廈及鴨脷洲大街106號翡翠一品。

另外，紅磡海濱南岸日式咖啡店「& Green Café」、旺角餐廳「Romanne Leisure Food Concept」及大鴻輝（荃灣）中心緣聚鮮鍋等亦列入確診者行蹤表。

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