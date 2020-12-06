確診大廈｜確診科技園主席查毅超居陽明山莊　名廈地利根德閣上榜

新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周六（5日）公布新增101宗新冠肺炎確診個案，當中包括29宗無源頭個案，有63宗與其他本地個案相關。衞生防護中心於晚上更新確診者住宅名單，確診者分布港九及新界各區，當中不乏城中老牌豪宅，其中確診的科技園職員（確診號碼#6782）居於淺水灣陽明山莊，消息指他是董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超，

另外，有確診人士居於半山名廈地利根德閣，而豪宅灣仔蔚豪苑及貝沙灣也上榜，其呎價均為2.5萬以上起跳。

確診科技園主席查毅超居陽明山莊。（資料圖片）

▼5/12確診者住所全覽▼

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陽明山莊上了「疫廈」名單，據了解，患者為查毅超。（資料圖片）

查毅超曾返集團子公司辦公室

根據確診者住宅名單中，城中多個豪宅盤繼續出現確診個案，其中一名於科學園工作、54歲的男確診者（#6782），居於淺水灣陽明山莊10座，相信為長和系資深顧問李嘉誠的外甥、科技園董事局主席、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超。

根據資料顯示，他曾在12月2日曾到過機場世貿中心，確診至今未有出現病徵，及為無源頭個案。另在報稱在12月3日或之前，也到過鰂魚涌東達中心，相信是到上址的集團子公司福田科技有限公司辦公室。

衞生署周六指，這名患者在12月3日發病，發病期為1日開始。

科技園董事局主席查毅超相信為居於陽明山莊的確診者。（資料圖片）

翻查資料顯示，陽明山莊一向為其中一個城中名人熱棒屋苑，上海匯豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝、歌手楊千嬅及太子鐘錶主席鄧鉅明，均曾經或現在持有屋苑單位。

中半山老牌豪宅地利根德閣2座亦有住客確診，患者為一名60歲男子（#6799）（資料圖片）

地利根德閣業主有政、商、藝人

另外，中半山老牌豪宅地利根德閣2座亦有住客確診，患者為一名60歲男子（#6799），現時未確定他14日內的去向，而同屋苑亦有多名政、商、藝人界人士現正或曾經持有單位，當中有財經事務及庫務局局長許正宇的太太陳妍妮、剛退休的恆地創辦人李兆基長女李佩雯及藝人關之琳等。

▼近14日確診者居所及行▼

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藝人關之琳為地利根德閣住客。（關之琳ig圖片）

位於灣仔的蔚豪苑A座亦有一名73歲女確診，根據資料，有關屋苑同樣為城中豪宅，呎價為4.2萬元，去年中一個1,638平呎單位，成交價為7,000萬。已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，持有單位。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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觀塘區增11宗成疫區

另外，薄扶林貝沙灣2期南岸6座、富林苑C座均出現確診個案；九龍區方面，觀塘區出現11宗確診個案，有確診者居於油塘高俊苑俊茂閣、藍田麗港城、藍田邨、秀茂坪寶達邨、安達邨、仁安大廈等。