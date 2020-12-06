新冠肺炎｜一人上周五到梁顯利檢測確診無留聯絡　衞生署急尋人

本港新冠肺炎疫情肆虐，衞生署今天（6日）公布新增95宗確診個案。不少市民到湧到社區檢測中心檢驗，署方表示，一名市民上周五（4日）到梁顯利油麻地社區中心採樣，但沒有填妥自己的個人資料，他的結果最終呈陽性，但當局未能找回這名確診者。衞生署呼籲在當日上午曾到該中心採樣人士，應再到該中心檢測。

↓6/12梁顯利油麻地社區中心大排長龍情況↓

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「失聯」陽性人士屬高危群組

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，一名屬於高危群組的市民上周五到梁顯利油麻地社區中心的檢測中心採樣，他留下的樣本呈陽性，但當局想聯絡他時，發現他沒有把個人資料上載到政府的電腦系統，未能聯絡到他。

歐家榮呼籲，在當日上午曾到該中心採樣、而收不到短訊通知的人，應再到該中心檢測，外出時也應戴口罩。

歐家榮呼籲，在12月4日上午曾到該中心採樣、而收不到短訊通知的人，應再到該中心檢測，外出時也應戴口罩。（黃舒慧攝）

啟德協調道一個地盤共有3人確診，當中兩人在日出康城9期地盤有工作，較早前已經確診，餘下一人則是今天的確診者，他沒有在日出康城地盤工作。

園中鴨子位於利園三期。 (利園網頁圖片)

銅鑼灣美心園中鴨子有4名廚師染疫

銅鑼灣的美心園中鴨子有兩名廚師確診，另有2名廚師初步確診，另有一人曾到該餐廳工作也確診，該餐廳會停業，密切接觸的員工會檢疫。

▼12月2日起收緊防疫措施▼