新冠肺炎｜亞博館3名工作人員中招　曾接觸確診檢疫者　2展館關閉

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今(6日)新增95宗確診個案，36宗源頭不明，28宗則與跳舞群組相關。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布指，亞洲國際博覽館社區治療設施分別有一名及兩名工作人員確診及初步確診，三人並不相熟，他推斷唯一共通點是曾於工作地點接觸事後證實確診的檢疫病人。 因此5號及7號展館需要關閉，目前約100名於涉事展館接受檢疫人士，將獲安排撤至另一個展館，工作人員則須進行檢測，直至結果呈陰性始可上班。

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一名初步確診護理員保護衣有破損

歐家榮表示，過去24小時新增95宗確個案，本地無源頭則涉36宗，其中一名源頭不明個案來自於亞博5號館工作的一名復康幹事，他於10月30日開始工作，期間曾接觸筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心院友，該復康幹事本月3日檢測後，結果呈陽性。

兩宗初步確診個案亦涉及亞博館工作人員，包括一名社署外判辦商護理員，該人員本月2日發病，昨日最後一日上班，其事後憶述，工作期間曾與一名事後確診檢疫人士接觸，期間保護衣有破損，「院友曾經離開位置，需要帶佢返去，肢體上或有情況令保護衣鬆脫」，他相信有機會是不小心抓爛所致。

歐家榮指，亞博館有3名員工染疫，兩個館需要關閉撤離。(黃舒慧攝)

3患者非熟稔 共通點是曾照顧檢疫期間發病人士

歐又表示，另一人則涉及7號展館( Hall 7）工作的護理員，8月開始工作，前日出現病徵，昨則是最後上班日。該初步確診護理員曾於上月30日及今月1日曾接觸方樹泉護老院檢疫人士，工作期間有穿著保護衣，亦有佩戴口罩、手套、袍及面罩，當局現正進行調查中。

二人保護衣妥當，至於會否有疏忽，則難詳細考究，但短期內三人感染，亦不涉及其他個案或帶高危因素，他相信很大機會是工作感染，已即時加強保護衣及感染控制培訓。他又提到三人並非熟稔，工作外亦無接觸，唯一共通點是曾接觸事後入院的陽性檢疫人士，包括照顧有需要的檢疫人士起居飲食，當中亦涉及餵食。他解釋，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍全部院友，早前均送入亞博館檢疫，現有足夠人手處理檢疫人士，會盡快安排涉事展館工作的職員檢測，估計亦涉及過百人。

▼政府收緊防疫措施▼

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百名檢疫人士需撤至另一展館

歐家榮續指，亞博館共有3位工作人員染疫，會將約100名正於5號及7號展館( Hall 5及7) 檢疫的人士，撤至另一個展館，工作人員則會安排進行檢測，直至結果呈陰性始可上班，亦會檢視過去一至兩周，工作人員的保護衣有不適合或破損，如有則會列作緊密接觸者安排檢疫, 流行病學調查仍在進行中。