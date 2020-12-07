新冠肺炎｜梁子超斥市民續外出聚會　籲葵盛西8座居民勿搬離單位

本港第四波新冠肺炎持續，昨日（6日）新增95宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，不明感染源頭本地個案佔36宗。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）於港台節目表示，發現周末市民聚會的情況沒有減少，同時社區傳播鏈眾多，認政府的措施，重點在於是否能令市民避免外出。 他亦強烈呼籲葵盛西邨第8座居民，切勿搬離單位，認為「要感染一早就感染咗」，搬離單位，只要離開電梯，已可將病毒帶進社區。因此他建議政府應盡快24小時內完成檢測。

梁子超表示，本港疫情仍持續惡化，因源頭不明個案繼續上升，形容為情況嚴峻。（資料圖片／Kyle Lam攝）

市民繼續「馬照跑，舞照跳」 無法阻止疫情繼續爆發

梁子超於港台節目表示，本港疫情仍持續惡化，因源頭不明個案繼續上升，形容為情況嚴峻。他指，發現周末市民聚會的情況沒有減少，呼籲市民盡量留在家中。若市民繼續「馬照跑，舞照跳」，將無法阻止疫情繼續爆發。「大家用唔同藉口說服自己，會一定要開，試一定要考，大家問一問自己係咪真係可以停兩禮拜，乜都唔做想（疫情）舒緩係不切實際。」



是否需加辣 重點在措施能否令市民避免外出

節目主持人問到政府的措施應否措施加辣，梁子超反問「點加辣呢？」他認為，現時本港的傳播渠道不單止餐飲行業，社區傳播鏈眾多，故重點在於措施是否能令市民避免外出。他建議，政府及商界應帶頭讓市民居家工作，讓其他市民仿傚。

問到葵盛西邨第8座5樓爆發群組感染，梁子超指不排除是渠道的問題，或是公共環境污染的問題。他指，倘若樓宇沒有結構性問題，消毒後則可解除風險。他奉勸8座的居民盡量留在家中，盡快接受檢測，沒有結果前不要上班，以保障同事及朋友。

▼政府收緊防疫措施▼

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建議政府24小內完成葵盛西邨檢測

梁亦強烈呼籲，居民切勿搬離單位，指「要感染一早就感染咗」，只要離開電梯，已可將病毒帶進社區。因此梁建議政府應盡快24小時內完成檢測，以決定哪個居民必須接受醫學觀察、強制檢測，或可繼續上班。

梁又指，若居民從事高危行業，即使驗出陰性並不適宜上班，由於有仍在潛伏期的可能性，須於3至5日內重覆檢測。他推斷，若政府出現延誤處理爆發的情況，或需封鎖現場強制檢測。但他亦強調，若居民願意配合安排，則不需採取該嚴厲的措施。「呢個階段盡量唔好返工，真係有爆發，只要迅速介入，相信都好快控制到。」