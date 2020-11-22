新冠肺炎｜盧寵茂批強制檢測實則軟弱　梁子超指抗疫要多管齊下

新冠肺炎疫情第四波爆發，消息指今日（22日）本港新增71宗確診個案。因應本地新型肺炎疫情出現「跳舞群組」，政府首次就強制檢測公告刊憲，要求本月起到過14間指明跳舞場所的人士，最遲在星期二要接受檢測。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂今日在港台節目《城市論壇》指出，應該借鏡內地做到應檢必檢且應檢即檢，認為政府現時針對跳舞群組的措施看上去強硬，但實則軟弱，不僅時間上慢半拍，且留口水測試的方式並不安全。呼吸系統專科醫生梁子超則認為，現時病毒已入社區，無法靠單一方法控制疫情，他同意針對特定群組，政府應及時介入，但認為若有上呼吸病徵的人都必須強制檢疫則是好混帳，認為通過這種方式找到個案概率極低，醫學上需要結合流行病學的風險去判斷，並非單憑病徵。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂(資料圖片)

盧寵茂：需明白和病毒沒有道理可講

盧寵茂指，香港10個月的抗疫應該學到經驗，需明白和病毒沒有道理可講，不可與其共存，在戰略上的目標是盡快清零，不讓病毒進入社區。他說第四波爆發，大家應該迎難而上，包括參考內地的做法，內部清零、外防輸入；做法上不僅要應檢必檢盡檢，而且應該應檢即檢。他說在疫情下，有高風險的人拒絕強制檢疫措施，是將個人權利凌駕於公共衛生安全之上，是不負責任。

他又批評政府現時針對跳舞群組刊憲的強制檢疫看似強硬，但實則軟弱無力，不僅給了相關人士2日時間提交樣本，在時間上「慢半拍」，這些人有機會在這兩日內還在酒樓飲茶，另一方面他認為提交口水樣本的方式亦不及時、不標準、不安全，相關人士可能搭乘港鐵、的士等提交樣本，「任何一個人可能乘坐的的士，上一個就是。」

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

梁子超：抗疫需多管齊下 特定群組因短時間全覆蓋介入

呼吸系統科醫生梁子超在同一個節目中表示，本港疫情再度爆發，無論來源如何，現時病毒已經進入社區，無法靠單一方法控制疫情，只能多管齊下盡快介入控制。他認同政府強制14日內去過跳舞場所的人士進行檢測，認為政府應該在短時間內介入，且認為應短時間全覆蓋，讓病毒不再擴散。

不過，梁子超認為要求有上呼吸道病徵的病人強制檢測是「混帳的」，他說從醫學上有合理懷疑一個人可能患上新冠肺炎，是需要結合流行病學的風險因素的，這樣的方式檢出個案的可能性極低。另外，他認為將這件事再推給醫學委員會處理，是勞民傷財的。他再推行全民檢測並不合理，因無證據顯示全民檢測可以控制疫情。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

醫學會會長蔡堅則表示，從醫50年從未試過強制要求病人做檢測，他說過去都尊重病人的選擇，但是此因為公共衛生需要強制病人檢測，他希望局方可以提供指引，惟未有得到具體措施。他認為強制檢測可能可以檢測到零星個案，但是仍然要加強入境檢測，從源頭上制止病毒進入社區。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼