新冠肺炎｜梁子超︰亞博館適宜老人使用　應審視智障人士隔離安排

本港第四波新冠肺炎持續，昨日（6日）新增95宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，不明感染源頭本地個案佔36宗。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）於港台節目表示，亞博館屬開放式集體檢疫，只適宜安排行動不便的老人使用。他又指，智障人士的活動能力高，情緒亦可能不穩交叉感染風險較高。 他亦推斷，衞生防護中心大樓工作的確診人員，與普遍辦公室傳播途徑一樣，因工作人員在辦公室逼在一起吃飯盒，或有短距離接觸，造成交叉感染傳播。

梁子超強調，「保護衣保護唔係絕對」，指從事高危工作的人員若出現病徵，需立即進行檢測及不再工作。（資料圖片／歐嘉樂攝）

昨日兩宗初步確診個案涉及亞博館工作人員，包括一名社署外判辦商護理員，該人員事後憶述，工作期間曾與一名事後確診檢疫人士接觸，期間保護衣有破損，「（筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心）院友曾經離開位置，需要帶佢返去，肢體上或有情況令保護衣鬆脫」。

梁子超今日於電台節目表示，「亞博館係特別問題」，場館屬開放式集體檢疫，只適宜安排行動不便的老人使用。他解釋，老人行動不便將減少接觸，減少交叉感染的機會，亦讓照顧他們的工作人員減低感染風險。

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智障人士未必能及早表達病徵 難以做足感染控制措施

梁指，智障人士的活動能力高，情緒亦可能不穩，有機會出現人群聚集的情況，故交叉感染風險較高。他亦指，智障人士未必能及早表達病徵，「可能發咗病都唔知」。而他們或出現的情緒問題，亦讓陌生人管理帶來更大困難，導致難以做足感染控制措施，「就算著晒成套保護衣都未必保障到。」

他認為，若安排分組及重覆檢測，以控制當地疫情，則可能為較理想的方法。他亦再次強調「保護衣保護唔係絕對」，指從事高危工作的人員若出現病徵，需立即進行檢測及不再工作。他並建議政府可安排不能排除風險的地方，如貨櫃碼頭、過關口岸等，為無病徵人員進行每周一次的檢測。

▼政府收緊防疫措施▼

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至於在衞生防護中心大樓四樓工作的確診人員，梁子超表示暫未有詳盡消息。但他指，倘若他們沒有接觸懷疑確診者，推斷與普遍辦公室傳播途徑一樣，因工作人員在辦公室逼在一起吃飯盒，或有短距離接觸，容易造成交叉感染傳播。

梁強調，不剩止高危地方，現時社區傳播鏈多，任何辦公情況、工作及運動場所、屋邨等，亦有機會造成傳播。他以緬甸的個案為例，指工廠爆發於當地很常見，指新冠病毒依靠人與人接觸傳播，並在節目中再三呼籲市民，應盡量做足個人防護措施。