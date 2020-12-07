新冠肺炎｜醫管局劉家獻：應對返港留學生　將從醫院抽人手至亞博

本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（6日）新增95宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，不明感染源頭本地個案佔36宗。醫管局總行政經理劉家獻今早在新城電台節目表示，近日由於疫情嚴峻，公立醫院亦接收無病徵的社區感染患者，故未來一段時間，將逐步調整服務，如減少非緊急服務，希望能騰空時間及空間進行入院篩查。 他又指，為應對不斷增加確診者，以及即將來返港的留學生，醫管局因此需從醫院抽掉人手至亞博館，並呼籲市民體諒安排。 他又表示，政府仍在研究第四波疫情來源。

劉家獻指，醫管局於未來一段時間，將逐步調整服務，希望能騰空時間及空間進行入院篩查。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局未來將調整服務 騰空二線病房以接收患者



對於第四波的來源，劉家獻表示暫時仍在研究，雖然有專家指是從外地輸入，但他指「我哋要睇清楚啲先決定到。」他指，近日由於疫情嚴峻，社區個案急增，公立醫院亦接收無病徵的社區感染患者。因此醫管局於未來一段時間，將逐步調整服務，如減少非緊急服務，希望能騰空時間及空間進行入院篩查。他亦指，騰空更多二線病房，可接收更多確診患者。

劉進一步解釋，因非緊急手術或會使用到深切治療部，但預計到未來將有不少病人使用到深切治療部，需預留一定病床數量，故作出此安排。他亦指，非緊急手術或步驟，包括心臟檢查，但他強調「唔係唔做，係退後少少做」。他稱，「多病人入院，自然多隱形病人入去」，將為醫院增加壓力。

劉亦補充，即使病人入院經篩查後發現沒問題，但醫生若認為病徵奇怪，或「點解好似極醫唔好」，持續有感染病徵，則會要求病人重覆接受測試，以及早發現潛在遲發病的患者。

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慶幸亞博未有醫護人員受感染



據悉，昨日兩宗初步確診個案涉及亞博館工作人員，包括一名社署外判辦商護理員。劉家獻指，昨日有關檢疫場館的確診人員為社署員工，「我哋亞博暫時好彩未有醫護人員受感染。」他指，現時亞博館已擴大接收年齡（16至65歲），並24小時運作。而亞博館截至今早9時，已接收約450名病人，佔公營體系近五成人數。他指，醫管局因此需從醫院抽掉人手至亞博館，令醫院服務受影響，並呼籲市民體諒安排。

劉亦指，現時醫管局已有足夠儲備，約半年使用量的個人防護裝備。他稱，所有同事上班，包括亞博館員工，必須接受感染控制訓練，如穿戴人防護裝備的步驟，並提點他們切勿鬆懈。他指，目的是在照顧病人方面，同時保護員工的安全。

▼政府收緊防疫措施▼

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早前曾有專家預測，聖誕節將有約2萬名留學生返港。劉指，已準備好應對方法，因留學生的年紀較為年輕，病徵不多，因此已預留亞博第9及11號場館，即約500張病床作應對。他稱，屆時留學生在機場檢測發現確診後，即可轉移至亞博館接受隔離，以阻止他們流進社區傳播。