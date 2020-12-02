有片｜亞博社區治療設施驚見患者除罩閒談　醫管局：所有人要自律

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，今天（2日）再增103宗個案。公立醫院負壓病床短缺，亞博館的社區治療設施已有300多名病人入住，醫院管理局決定明天起，啟用亞博8號及10號場館接收病人。 不過，近日網上流傳一段21秒的片段，顯示亞博館內有病人與其他人「除罩相見」，並四處行走交談，情況似乎不太理想。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日亦表示，會提醒病人要留意時刻戴上口罩，又呼籲場館內不應拍攝，特別是其他病人臉容流傳在外，「我哋醫護人員無可能24小時睇住所有人，病人只能夠自律。」

網上流傳一段21秒的片段顯示亞博場館情況，當中有病人與其他人「除罩相見」確診下口罩離口似乎不太理想。（網上片段截圖）

本港第四波疫情嚴峻，近星期每日有超過70名確診者，病床壓力越趨嚴重，劉家獻表示，現現時平均每個病人均需要兩星期時間才能康復出院，情況較差的病人需時更長，對隔離設施構成壓力，形容情況「比第三波時嚴重」現時亞博場館已有360名病人入住，已陸續安接情況較穩定的病人入住，明日亦將會啟用亞博8號及10號場館接收病人。

正當疫情嚴峻，醫護人手承受極大壓力時，有正於亞博場館休養的病人於場館拍片，並將片段上載。在21秒片段中，有穿著私人衣服的外籍病人在館內閒逛，當中有病人並肩散步，脫下口罩閒聊。亦有部分病人圍坐病床交流，拍片者指他們「行行企企，好無聊」。惟館內不能拍攝，而靜養的全部為確診病人及照顧他們的醫護人員，理應要戴上口罩保障各人安全。

劉家獻表示，得知有病人於館內拍攝放於網上，做法不當，並指醫護人員已時刻提醒病人要戴口罩，注重衛生。（羅君豪攝）

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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劉家獻表示，得知有病人於館內拍攝放於網上，做法不當，並指醫護人員已時刻提醒病人要戴口罩、注重衛生，「片段中病人無戴口罩聚埋一齊，已提醒病人，情況輕微都要聽指示，同注意社交距離。其他病人都要保障他人私隱，唔好喺任何醫療設施影相拍片，我哋醫護人員無可能24小時傍住，要靠各人自律。」