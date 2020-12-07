新冠肺炎｜報名成隔離酒店已逾一萬間房目標　姚思榮︰政府將訂價

本港新冠肺炎疫情嚴重，針對將有大批留學生返港，政府正籌備指定隔離酒店，供他們回港租住檢疫14日，有關酒店不能接待其他散客，餐廳及酒店設施須停運，以加強控制疫情。旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界這兩天反應相當熱烈，遠超一萬間房目標，因應地區及酒店級數，政府將訂定標準包括價錢。

政府正籌備指定一批酒店供外國回港居民入住檢疫14日，這類指定隔離酒店不可再收散客。（資料圖片／高仲明攝）

不過，由於預計需求波動，而酒店須整幢清空，政府會予適當「包底」，即現時劃界五成房「包底」，不同類型酒店及賓館正報價，如單幢式賓館報價，一天500元包三餐，惟入住率得四成，政府就補回一成；酒店可能「兩、三千（元）包三餐唔出奇」，或打個七折，惟政府不會無限「包底」，或最高封頂「包底」一房600元。

政府租用酒店作檢疫設施，旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界這兩天反應相當熱烈。（資料圖片／梁鵬威攝）

會向員工清晰交代 檢疫人士入住14日內不會收拾房間

姚思榮表示，業界會向員工清晰交代，為保障員工，檢疫人士入住14天內不會收拾房間，有部分酒店或會安排限定時段，由員工將家人帶來物品帶上房門口，但都不會入房內。

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指定隔離酒店與供確診者密切接觸者入住的「檢疫中心酒店」不同，前者供外國返港居民入住隔離14日，住客需要自行付費，且必須來港前已成功訂房；後者則由政府租用，入住人士與在政府檢疫中心的密切接觸者一樣無需付費。兩類酒店都規定，他們入住期間不能離開房間，除了酒店提供的膳食，也可叫外賣及接收親友送來的物品，由酒店員工送到房門。

▼政府收緊防疫措施▼

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