食安中心推麵包減鹽計劃　參與生產商一年減3%鈉

食物安全中心在去年9月推行「自願減鈉目標」，一共有7間麵包生產商參加，而預先包裝白方包及麥方包在一年內的鈉含量平均降低3%，由每100克約420毫克減至每100克約400毫克，成效令人理想。 中心今年再邀請多16間生產非預先裝包裝的麵包生產商參加計劃，希望繼續減少港人在日常生活中攝取的鈉含量。

參加計劃的麵包生產商示範製作低鈉麵包。（麥凱茵攝）

港人平均每日攝取8.8克鹽，即約3,420 毫克鈉，推斷86.3%的人超出較世衞的5克鹽，2,000毫克鈉建議攝取量。人若攝取過多的鈉可增加高血壓風險，或會引致心臟病、中風及腎衰竭等疾病。

食安中心去年9月邀請7間麵包生產商參加「自願減鈉目標」，訂下白方包每100克鈉含量不超過490毫克上限，平均值為100克380毫克鈉；麥方包每100克鈉含量不超過470毫克上限，平均值為100克380毫克鈉。

7間參加計劃的麵包生產商，共50多款的白方包及麥方包中，去年有4至5款超過上限要求。

經過一年試驗，現時50款的麵包每100毫克均不超過490或470毫克鈉的上限，由過去平均的每100克約420毫克鈉，下降3%至平均每100克約400毫克鈉。

食安中心指，英國等地需要20年時間才能夠將麵包鈉含量減低30%，認為香港現行成效理想，希望數年內能夠達到目標平均價，並再邀請16間非預先裝包裝的麵包生產商參加計劃。

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