新冠肺炎｜一田沙田分店累計10職員初確診　包括Clinique專櫃員工

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心今日（7日）公布，一田百貨沙田分店有5名員工初步確診，包括日前初步確診的非品牌專櫃推廣員。一田傍晚再公布，沙田分店另外再多5名員工初步確診，遍布專櫃、廚具部、化妝部、菜肉部等。沙田分店累計10員工染疫，該舖已暫停營業全面消毒。

一田百貨沙田分店有多名員工初步確診。（資料圖片）

一田百貨周日（6日）凌晨公布，沙田店家品部一名非品牌專櫃推廣員及觀塘店壽司專櫃一名員工初步確診，兩店即日起停業，並安排全部員工到寶血醫院進行病毒檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在疫情記者會上指出，一田百貨沙田分店共有5名員工初步確診，他們都是負責菜檔、鮮肉的員工，已要求沙田分店關閉及大清洗，並呼籲其他員工盡快檢測。

▼6/12一田員工到寶血醫院接受病毒檢測▼

一田晚上公布，繼上周六（5日）發現沙田店員工初步確診後，已安排全店進行深層清潔，沙田店全面關閉，安排所有員工，包括一田員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員接受核酸檢測。根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公布沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、 超市肉部及菜部專櫃。

▼政府收緊防疫措施▼