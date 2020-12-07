張敬軒演唱會兼職帶位中招　入口工作5天　今增78人確診新冠肺炎

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增78宗確診，當中29宗屬不明源頭個案，累計6,976人染疫。衞生防護中心指出，新增一宗確診個案曾於歌手張敬軒演唱會從事兼職分流員，曾上班5天，或有機會因此受感染，由於８場演唱會合共有近5萬觀眾，中心呼籲當日出席演唱會人士接受檢測。

本港新增一宗確診個宗曾於張敬軒演唱會做兼職分流員。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去24小時新增78宗確診個案，分別為44男34女（個案編號6899至6976），年齡界乎14至88歲。本地個案有71宗，無源頭個案有29宗，其他關連個案有72宗，另有約70宗初步確診。

張竹君指出，一名早前在張敬軒演唱會兼職員工確診，兼職員工主在入口處做分流，分別於22、24、26、27及29上班，他12月3日開始發病，不排除當時接觸較多觀眾，有機會受感染，由於觀看演唱會人數多，每日有約6,000觀眾，８場合共有接近5萬人，當中出現傳播「都唔出奇」，張呼籲公眾若有不舒服或有擔心應盡早檢測，不要拖延。

另外，沙田一田出現爆發，共有5個初陽個案，有負責菜檔、鮮肉，剛收到通報，已要求店鋪關閉及大清洗，張竹君呼籲其他員工盡快檢測。

今日有7宗輸入個案，當中兩宗來自烏克蘭。

▼政府收緊防疫措施▼

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