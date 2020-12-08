確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者　渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

▼新增確診患者住所▼

匯璽累計兩座有2人確診

根據最新的住宅名單，有豪宅再現患者。一名30歲確診男子（#6957），於本月22日病發，居於匯璽3期3B座，屬感染源頭不明個案。翻查資料，一名曾到訪紅館觀看張敬軒演唱會的28歲男子（#6667），上月30日發病，為上周五報告的確診者之一，亦居於匯璽2A期2B座。



另外，御龍山亦第二度上榜，一名44歲男子（#6962），於上月28日開始病發，與本地個案有流行病學關連，居於沙田御龍山1座。

其他私人屋苑方面，一名81歲男子（#6921），於上月31日發病，為感染源頭不明個案，居於銅鑼灣渣甸豪庭。另一方面，亦有一名57歲男子（#6944），於上月29日發病，與歌舞群組有關連，居於馬灣珀麗灣2座。

▼近14日確診患者住所及行踨▼

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一名57歲男患者居於馬灣珀麗灣2座。(資料圖片）

疫情亦波及居屋及公屋，包括西貢尚德邨尚真樓 、黃大仙富山邨富仁樓、大埔廣福邨廣惠樓、深水埗澤安邨麗澤樓及元朗天頌苑頌水閣等。

▼政府收緊防疫措施▼