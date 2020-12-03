確診大廈｜豪宅地段金巴倫道再現患者　有人報稱住油麻地果欄

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）確診個案達103宗，是自11月29日錄得115宗後再「破百」。衞生防護中心更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜。其中凱旋門摩天閣再多一名女確診者；此外，九龍塘金巴倫道豪宅地段亦有一名82歲婆婆確診。 而確診患者居於各大型屋苑及屋邨，包括港島華貴邨、九龍城環海東岸、觀塘麗港城及沙田名城一期，亦有確診者報稱居於油麻地果欄。

有確診者居於九龍塘金巴倫道，附近多於獨立屋，亦與李小龍故屋為鄰。（資料圖片）

根據確診者住宅名單顯示，不乏居於樓價數千萬元住宅的「富戶」，當中西九龍凱旋門摩天閣再多一名38歲女診確者（#6452）；九龍塘又一居亦有一名39歲女士（#6401）確診，她現時被列本地個案，源頭不明。

而九龍塘金巴倫道多為低密度屋苑及獨立屋，當中亦有一名82歲婆婆確診（#6447），她同樣被列為不明源頭個案；港島東區維景臺亦有一名42歲女士（#6459）確診。

離島愉景灣亦出現確診個案，分別於愉景灣4期蘅峰倚濤軒32座的46歲女確診者（#6417）及愉景灣海堤居16座54歲男士（#6492）。（資料圖片）

▼2/12 確診者住宅名單▼

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▼近14日確診者行蹤及到訪場所▼

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沙田名城、海典灣、九龍城環海．東岸、觀塘麗港城、天水圍嘉湖山莊同樣出現確診個案，大部分與早前已確診個案有所相連；另外，一名65歲的女確診者（#6488）報稱於油麻地果欄居住。

離島愉景灣亦出現確診個案，分別於愉景灣4期蘅峰倚濤軒32座的46歲女確診者（#6417）及愉景灣海堤居16座54歲男士（#6492），其中後者為外地輸入個案。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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