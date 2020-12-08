確診食肆｜新增31間　深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。

另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

確診御滿屋廚師曾到農米莊

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，與在深圳確診的中港貨車司機相關，屬染疫司機的33歲家人（#6556）12月3日確診，在旺角御滿屋日本料理任職廚師。資料顯示，他曾於上月26日到過豉油街農米莊，上月28日到過逸東酒店逸東軒。



至於27歲男子（#6380）12月1日確診，報稱分別於上月27及29日，到訪深水埗愛文生、深水埗薄餅博士PHD。

此外67歲女子（#6207）於11月29日確診，屬歌舞群組之一。根據資料顯示，她報稱在11月26日，曾到訪灣仔時代廣場 Club Albergue 1601。另外，亦有患者到過K11 MUSEA Food Playground、 啟德商業大廈 Pica Pica等。

在酒樓方面，一名54歲女子（#6355）於本月1日確診，報稱曾11月26日曾到訪深水埗金豪酒家，另一名58歲男子（#6483）於本月2日確診，報稱11月29日曾到訪元朗彩逸皇宮。另外，有患者曾到訪國際金融中心利苑酒家、西貢都會駅豪宴海鮮酒家。

▼近14日確診者居所及行蹤▼

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▼政府收緊防疫措施▼