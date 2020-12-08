葵盛西街坊憂「燒埋身」排隊檢測　有居民4天前檢驗無結果今再驗

葵盛西邨8座5樓爆疫，同層居民昨深夜撤離，政府今日（8日）續在葵盛社區會堂開設檢測中心，為附近居民取鼻腔及咽喉拭子樣本。數十名居民在外排隊等候做檢測，有居民提前一小時排隊，亦有居8座的住客指，自8座5樓有確診個案以來，幾乎每日做檢測，惟上周六驗過至今未有結果。亦有居民避開5樓居民會使用的升降機，改搭停雙數樓層的，形容「燒到埋身」立即接受檢測。 葵盛西邨8座今日亦有穿上全套保護衣物的人員逐部電梯維修，有街坊指是「洗𨋢」。坐在大堂招待處的保安員亦穿上保護衣戴上面罩。

今早約10時有大概30人排隊等候檢測。（鍾妍攝）

葵盛社區會堂外今早9時許尚未開門，但在外已有約30名市民等候做檢測，大部份為長者。有保安員指示輪候市民排隊時保持距離。

排頭位的三姐今早9時就到場，比開門時間早一小時，她說，打算早點做完檢測早點回家，指過去從無做檢測，但現於澳洲的女兒看到葵盛西邨有人確診，特意致電着她檢驗。

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居於8座中高層的李小姐於院舍工作，指8座有確診個案以來幾乎日日驗，前後做3次檢測，昨晚交過樣本，今日又被公司要求再驗，「上禮拜六先有做一次，都未有結果」。她指近日買餸都會買足一星期份量，減少外出，留意到同幢有不少街坊搬離，認為「唔係幾好」，怕把病毒擴散。

居葵盛西邨8座高層單數樓層的陳小姐表示，現時出入會走到另一層坐只停雙數樓層的電梯，避免停經5樓，亦會先以酒精噴電梯按鈕再按。她說之前無做過檢測，是次「燒到埋身」加上公司要求有檢測結果為陰性的手機短訊才可上班，故特意前來檢測。她指，過去在家中同層各戶會打開門通風，但現時都關上大門避免病毒傳播。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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居於旁邊10座的朱小姐是次已是第3次做檢測，認為即使感染也無辦法，無地方搬亦難以兜路走，但有做足防疫措施。問對若政府封邨有何看法，她認為「好大件事」，暫時應不會封，但若要封也無辦法。

七旬陳伯居6座，在8座的正對面，亦表示會「兜路行」，避免途經8座。