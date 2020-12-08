葵盛西邨8座5樓逾百人住酒店檢疫　居民：有跳舞群組全家中招

新冠肺炎第四波疫情已由歌舞群組擴散至全港，一群組未完，已爆更多群組。葵盛西邨第8座5樓昨晚（7日）再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。至今日 （8日）凌晨2時許，全部百多人乘搭小型巴士，抵到政府租用的觀塘帝盛酒店檢疫14日。有檢疫居民的親人表示，同層其中一戶為「跳舞群組」，全家染疫。

葵盛西邨第8座5樓居民，凌晨時分分批離開，乘搭小巴前往檢疫酒店。（余俊亮攝）

居民準備睡覺始知需檢疫

衞生署昨晚近11時公布向葵盛西邨第8座5樓發出檢疫令，指流行病學調查顯示該樓層已出現群組爆發情況，中心認為所有5樓單位的住戶均存在感染及傳播病毒風險，因此其餘住戶已被界定為密切接觸者，安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

一名8座5樓的居民向記者表示，他與母親同住，未接獲通知需要檢疫，晚上11時許已打算睡覺，從記者口中才得知要檢疫。他稱確診單位集中於走廊另一端，不太認識他們，昨天早上已交檢測樣本瓶，未知檢測結果。

警方派員抵達8座劃出封鎖區，以便安排居民乘搭小巴前往檢疫中心，衞生署人員其後也抵達。由凌晨1時許，居民陸續持行李或拖篋步出大堂，登上小巴。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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有市民趕到檢疫酒店了解家人情況

7架小巴陸續將居民載到鴻圖道觀塘帝盛酒店，由工作人員安排入住。根據政府安排，他們毋須付費，每日有三餐供應，但檢疫期間不能步出房門，以及不會有工作人員執房；不過親友可將物品，交由工作人員帶上酒店房門外交給他們。

謝女士的母親及胞弟居於需要強制檢疫的樓層，她凌晨偕親友駕車趕到觀塘帝盛酒店，查看家人有甚麼需要。鄭女士稱，家人居住樓層其中一戶為「跳舞群組」，「我就知道一個阿伯去跳舞，跟住一屋四人都有晒（確診）。我哋係（同層）兩間屋打對面，佢（同排）兩間屋同對面兩間屋都中咗（有人確診），跟住話隔兩間屋嗰間都有人中。」她表示，母親及胞弟的單位，距離患者單位較遠，故不太擔心。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

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帝盛酒店集團3酒店租政府作檢疫中心

由於政府的檢疫中心爆滿，當局向帝盛酒店集團租用三間酒店作檢疫中心，昨日啟用的觀塘帝盛酒店是其中之一，另兩間為已啟用的荃灣絲麗酒店，以及明日（9日）啟用的油麻地香港海景絲麗酒店。