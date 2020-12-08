新冠肺炎｜今增100宗　沙田一田增至11人染疫　涉嬰兒用品部店員

新冠肺炎第四波新冠肺炎嚴峻，政府宣布進一步收緊社交距離措施。衞生防護中心公布，截至今天（8日）新增100宗確診個案，是近9日第五個「破百日」，累計超過7,000宗確診，達到7,076宗。新增確診個案當中，有95宗屬本地感染，源頭不明個案佔27宗，另外68宗是有關連的個案。昨晚（7日）有住戶須送檢疫中心的葵盛西邨第8座5樓群組，新增5宗確診個案，累計有18宗；歌舞群組再添13宗個案。 位於沙田新城市廣場的一田百貨，共有11宗確診或初步確診個案，涉及超市攤檔、電器部、嬰兒用品部和男士內衣部的員工。防護中心傳染病處主任張竹君指出，一田在11月下旬有推廣活動，有很多人去過，可能增加風險。

位於沙田的一田百貨今天（8日）再增3宗確診個案，和7宗初步確診個案，包括在超市攤檔賣菜和肉的員工，亦有來自電器部、嬰兒用品和男士內衣的員工。（胡家欣攝）

染疫員工多不相識 休息室疑是播毒點

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，一田百貨的沙田分店今天新增3宗確診個案，和7宗初步確診個案，包括在超市攤檔賣菜和肉的員工，亦有來自樓上的電器部、嬰兒用品部和男士內衣部的員工。連同昨日1宗確診個案，合共11人染疫。

張竹君形容中招員工分布較廣，正在研究他們的聚集情況，他們不是全部會到休息室用膳。休息室空間不大，有隔開的幾張桌子，員工有機會共用設施，或有用膳和打招呼。她說，非全部染疫員工互相認識，要再追蹤有多少人需要檢疫。

多人購物有感染風險 不明源頭個案遍佈港九新界

被問到百貨公司是否不應再辦大型推廣活動，張竹君表示，市民出街就有感染風險，多人的地方空氣一定不流通，多人購物和接觸東西多的情況提高感染風險，市民需考慮是否要出外。她指，不明源頭個案遍佈港九新界，今天的初步確診個案數字亦不少。

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葵盛西邨第8座5樓昨晚（7日）有住戶須送檢疫中心隔離，今天新增5宗確診個案，累計 有18宗確診。

歌舞群組再添13宗個案，包括1名東華三院何玉清翠柳頤庭院友，累計逾660宗。而日出康城9期地盤群組（包括啟德）有多2名員工及密切接觸者確診，累計52宗。筲箕灣方樹泉日間活動中心暨宿舍再多2人確診，累計有60宗，當中有13名員工，40名宿友和1名密切接觸者。而亞博有多名員工感染，今日新增9宗個案，累計12宗，他們在5號和7號場館工作。

葵盛西邨第8座5樓昨晚（7日）再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署公布該樓層出現群組爆發，其他住戶須送檢疫中心隔離。（余俊亮攝）

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