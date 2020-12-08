新冠肺炎｜醫管局ICU病床使用率已逾七成　將削三成非緊急手術

本港新冠肺炎疫情持續，醫管局行政總裁高拔陞今日（8日）表示，目前深切治療部(ICU)病床使用率超七成，相信未來一至兩周將面臨更大壓力，已啟動既定機制，個別病床緊張的醫院，會安排病人分流至其他聯網醫院。他又預告，醫管局將延後非緊急服務，有關手術最少削減三成，並希望市民能夠諒解。 他亦指，目前約有470人於亞博館社區治療設施留醫，現時已有幾十名私家醫生、逾百名護士，已登記願協助亞博館運作。事實上，過去一周已有私家醫護到場協助，他稱能有效減少醫管局的負擔。

高：唔少病人一入嚟醫院就要插喉

高拔陞指，由11月第四波疫情爆發計起，醫管局轄下的公立醫院已先後照顧逾1,500名新冠患者。他較擔心近日短時間內，病情危殆或嚴重的患者急增，今天仍有38人屬於危殆個案，7人為60歲以下，當中3人更為50歲以下；共46人病情嚴重，逾10人為60歲以下，其中2人更是50歲以下。

他又呼籲，希望市民得悉嚴重患者年輕化的轉變，即年輕人亦同樣有機會送進深切治療部，冀市民於聖誕節減少外出，保持社交距離。 「我哋見到唔少病人一嚟到醫院，情況已經好嚴重，好快就要插喉，情況令人擔心。」

由於新冠患者病情轉差的情況嚴重，高拔陞指，過去一周深切治療部的病床需求增加，目前病床使用率超七成，相信未來一至兩周將面臨更大壓力。他指，醫管局已啟動既定機制，個別病床緊張的醫院，會安排其病人分流至其他聯網醫院，以互相支援。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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最少削減三成公院非緊急手術

此外，高拔陞亦表示，醫管局已開始延後非緊急服務，特別是使用深切治療部病床的非緊急手術，將削減三成，而個別接受較多該類型手術的醫院，甚至會削減四成。他指，措施能騰空麻醉及深切治療部人手，以應對將來的需要，希望市民能夠諒解。

但他亦強調，公立醫院內有足夠呼吸機與人工心肺機，現時醫管局儲備約千多部呼吸機，而疫情剛開始時亦加快新購置數百部，相信短期內儀器問題不大。而同事亦會陸續進行機械調校，讓呼吸機能隨時使用。

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已有幾十名私家醫生、逾百名私家護士 登記協助亞博館運作

高拔陞指，目前約有470人於亞博館社區治療設施留醫，醫管局將密切留意情況，以啟動其他展館應急。他指，目前對社區治療設施有兩個重點，其一是著重病人的臨床表象，並加強對病人的觀察、化驗及照X光等；其二是做好感染控制安排，重檢視服務流程。

高亦指，現時已啟動1號及2號館，並另外啟動兩個亞博館展館。而較早前醫管局已安排培訓課程給私家醫護，讓他們得以熟習亞博館運作。他指，現時已有幾十名私家醫生、逾百名私家護士，已登記協助亞博館運作。而事實上，過去一周已有私家醫護到場協助，並有效減少醫管局的負擔。

而隨著人手增加，亞博館亦開始24小時接收病，即使晚上亦能做化驗，不斷將初步確診的樣本，送至醫院化驗室以提供報告。此外，亦可於半夜運送病人至亞博館留醫，盡量減少病人等待時間。