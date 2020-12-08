葵盛西邨8座多5人確診　分布4樓層　馬鞍山錦豐苑錦蕙閣5住戶染疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日增100宗確診個案，本地個案佔95宗，涉及多個屋苑。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣有5名住戶確診，涉及4個單位，樓層「有高有低」，座向不同，衞生防護中心會向居民派發樣本樽。 葵盛西邨第8座再新增5人確診，累計已有18人染疫，另有4人初步確診。該大廈的4樓、5樓、7樓、8樓和13樓均有住戶受感染，張竹君估計患者不止污染5樓，樓上樓下也有共用設施，故希望盡快為全幢大廈居民檢測。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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錦豐苑染疫居民分布單位未有共通點

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，全港多個屋苑及屋邨均出現確診個案，其中馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣有5名住戶確診，涉及4個單位，樓層「有高有低」，座向均不同。衞生防護中心會向居民派發樣本樽，檢視大廈是否有爆發，希望居民及早接受檢測。

馬鞍山錦豐苑錦惠閣門外張貼告示指，屋苑由上月23日起，暫有五宗確診個案，三宗屬本地源頭不明，一宗與「歌舞群組」有關，另一宗與同座個案有關。

居民憂變「葵盛西邨翻版」

住戶陳女士表示，得悉屋苑出現確診個案後，對情況感到憂心，擔心若再增個案，會變成「葵盛西邨翻版」。她指，一家四口早於上周先後做檢測，結果呈陰性。她指，已見大堂擺放樣本樽，但暫時不會再做測試，會視乎日後情況再決定。她續指，期望屋苑除公布涉事宗數，亦可提供涉事樓層，令住戶可以提高警覺。

另一位住戶方小姐表示，管理處已定期清潔及消毒公共地方，但對於屋苑疫情仍然感到擔心，期望可以盡快領取樣本樽檢測，已策安全。

葵盛西邨首患者首樣本欠佳 三日後始再採樣

葵盛西邨第8座再新增5人（個案編號：7011、7057、7058、7059、7060）確診，累計已有18人染疫。5樓有8個單位出現確診個案，部份位於早前確診單位的中間，距離較近。

最早發病的住戶（#6256）於11月20日開始不適，24日取樣本，但樣本留得不好，需在同月27日再去檢測，28日才與家人一同送院。其餘個案是23日開始發病，張竹君估計有患者在社區逗留時間長，出入時污染公共設施，故患者陸續發病。她又說，昨晨在該大廈取了20個環境樣本，結果全是陰性，或因大廈已多次清洗。

今再增4宗初確診 5樓有住戶中招

截至今早，承辦商再檢測了1,300個居民樣本，再發現4宗初步確診個案。連同這些個案，葵盛西邨第8座的4樓、5樓、7樓、8樓和13樓均有住戶確診，其中7樓有兩名不同單位住戶染疫，其座向與5樓患者不相同。張竹君估計患者不止污染5樓，樓上樓下也有共用設施，故希望盡快測試全幢大廈的居民。

該大廈約有3,100名住戶，當中至少2,300人已檢測；今早亦再有大量居民接受檢測，但未有具體數字。