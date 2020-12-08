房委會申請放寬大埔新公屋「富蝶邨」地積比　增至7,431伙

房委會最近向城規會申請，要求放寬大埔「富蝶邨」的地積比率及建築物高度限制，以額外提供84伙公營房屋單位，合共7,431伙，繼續成為大埔區內最大型的公屋項目。

房委會最近向城規會申請，要求放寬大埔「富蝶邨」的地積比率及建築物高度限制。（城規會文件）

有關地盤展於大埔第九區、頌雅路東公營房屋發展計劃。房委會向城規會申請，希望將最高總地積比率由6倍增至6.15倍，建築物高度限制由主水平基準上的140米，增至加143米。

房委會表示，由於公營房屋用地短缺，故政府一直採取不同方法增加公營房屋土地供應，增加發展密度後，將可以額外提供84個公營房屋單位，合共有7,431伙。

翻查資料，大埔區內7條公共租住或租置計劃屋邨，當中最大型的是廣福邨，租住單位數目達約6,200伙。不過，當「富蝶邨」建成後，單位數目將會超過廣福邨，成為區內最大型的公屋項目。

近蝴蝶保育區 以蝴蝶命名

房屋署曾向區議會提交的文件，指由於地盤毗鄰大埔鳳園蝴蝶保育區，建築師的設計概念亦是來自蝴蝶，故建議屋邨的命名以蝴蝶為主題，遂命名為「富蝶邨」。9幢住宅大廈採用不同蝴蝶的品種命名，如斑蝶樓、珍蝶樓、粉蝶樓、鳳蝶樓等。