輪候公屋逾3年可獲津貼　團體質疑金額不足　杯水車薪也談不上

政府計劃向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層派發現金津貼， 津貼金額參考綜援租金津貼上限一半，即津貼金額由1250元至3,850元不等。 全港關注劏房平台表示，現時一人住戶的租金支出佔收入比例遠較家庭為多，甚至高達其收入的五成，若租津計劃以綜援租津上限的一半為準，擔心津貼金額不足。此外，他們指非長者一人公屋申請者輪候時間動輒需10年以上，但卻未能符合申請資格，質疑有關安排不合理。

政府計劃向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層派發現金津貼。（資料圖片／洪嘉徽攝)

全港關注劏房平台擔心，津貼水平並不足以有效支援受高昂租金但居住環境不人道的基層，尤其租金開支佔其家庭收入比例高於 30%的一群。他們指，一人住戶的租金支出佔收入比例，遠較家庭為多，甚至高達其收入的5成，以「綜援租津上限的一半」為準，一人住戶每月只可獲 1,250 元，直言：「杯水車薪也談不上。」



平台認為，津貼金額應設立為公屋平均租金及私人住宅平均租金的差額，以補償公屋輪候人士未能「三年上樓」的額外住屋開支，並應提高一人住戶的金額水平。

將非長者單身申請者排外 質疑不合理

此外，在今次的計劃中， 非長者一人公屋申請者並不符合申請資格 。平台表示，計劃將非長者一人公屋申請者排除在外，惟有關申請人在計分制下，輪候時間動輒需10年以上，質疑有關安排不合理。



應發放至正式上樓為止

根據計劃安排，租津發放會截至受惠對象獲得首次編派公屋為止。平台指出，若他們未能於首次編派公屋時接受編配上樓，將無法繼續得到租津，即使他們在首次編配時選擇上樓，但由原有單位退租再搬到新單位，往往有1至3個月不等的搬遷期，故認為津貼時段應發放至正式上樓為止。

應與租務管制雙軌並行



平台又指，租津計劃應以公屋達致「三年上樓」為停止試行計劃的指標，否則應恆常化或延至達成以上目標。此外，「租務管制」及租津計劃必須雙軌並行，以杜絕津貼大幅度被業主蠶食的情況出現。