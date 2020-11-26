累計75人違強制檢疫令定罪　26歲女子斷正　突擊檢查發現擅脫手環

衞生署今(26日)公布，4名人士因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）或《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今（26日）於九龍城裁判法院被判刑，其中兩名分別為80歲及46歲男子，擅自離開其檢疫地點，今日被判罰款12,000元及即時監禁7日。 發言人表示，截至今日，共有75人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多3個月或罰款15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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首宗個案涉及一名26歲女子。該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於5月7日的突擊檢查中，「斷正」被發現脫下手環。她被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（4）及8（5）條，今日被判罰款10,000元。

第二宗個案涉及一名61歲男子。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月31日離開其檢疫地點。他被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）第8（1）及8（5）條，今日被判罰款10,000元。

其餘兩宗個案則涉及兩名分別為80歲及46歲男子。在檢疫令尚未屆滿前，他們在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，分別於3月27日及7月3日離開其檢疫地點。他們均被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條，今日被判罰款12,000元及即時監禁7日。

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），由2月八8起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門或台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。

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