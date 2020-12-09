葵盛西邨爆疫　專家指禁足檢測須政府跨部門迅速執行　免雞飛狗走

葵盛西邨8座爆疫再添5例，連同初步確診累計22宗。呼吸系統專科醫生梁子超今早（9日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，梁子超認為，5樓以外其他樓層居民需隔幾日後再做檢測，並須自我醫學監測，未來兩星期應該盡量留在家中。另外，政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處，梁子超認為，禁足檢測須有跨部門機制配合，可以迅速公布及執行，才不會引起混亂、「雞飛狗走」搬離。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

葵盛西邨第8座除爆疫的5樓外，其他樓層包括4、7、8、13樓都有住戶受感染。梁子超認為，按目前情況，各樓層染疫單位分布並非集中在同一座向，「無乜跡象渠出事」，估計與公用設施有關，如走廊、升降機等，最高風險的5樓已撤離住戶隔離檢疫，相信透過盡快檢測、及大消毒可控。

他認為，現時最重要避免居民有不必要接觸，建議其他樓層居民需隔幾日後再做檢測，並須自我醫學監測14日，盡量留在家中，以找出無病徵感染者。他強調，「感染好多時已發生了」，如此時搬走會有擴散病毒風險。

就禁足檢測令，梁子超認為原本條例已容許隔離一個地方，現新例只是附加條件，要求留家中不能在樓層及社區中走動。他認為，政府欠跨部門執行隔離措施機制，認為要快速及同步才不會引起混亂，「不會出現雞飛狗走搬離」，應迅速動員不同部門控制場面，急速投入及公布。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

檢疫地方「救火都自己著火」

梁子超形容，現時疫情持續惡化中，遍及居住、工作，甚至檢疫地方「救火都自己著火」，一定要盡快收緊社交距離措施，形容「火勢蔓延速度快過我哋去撲火 」，他多次呼籲市民盡可能留在家中，及避免跨家庭聚會。