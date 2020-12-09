葵盛西逾20居民染疫　區議員批政府7大錯漏　斥「禁足令」無配套

行政會議昨日通過引入禁足檢測令，近來爆疫逾20居民確診及初步確診的葵盛西邨8座不排除會被封。當區區議員梁靜珊今日(9日)於商台《在晴朗的一天出發》說，現時邨內不止爆疫的8座居民擔心，其他座數市民都擔心會有「禁足令」，指政府實行政策的相關配套不足，無處理到居民「手停口停」，收入及租金開支等問題。她續數出7項政府在葵盛西邨進行防疫工作以及「禁足令」的錯漏，包括清潔人手不足、為居民檢測「嘆慢板」等。

１12月8日深夜，葵盛西邨8座5樓居民撤離，前往檢疫酒店。（資料圖片／余俊亮攝）

梁靜珊說葵盛西邨於11月28日出現首宗確診，整個檢測程序及溝通都有不足:

1. 她說，8座出現首宗確診時曾要求全幢派樣本瓶安排檢測但遭拒，政府無通知確診個案所居座向或樓層。

2. 街坊曾主動取樽做檢測，惟區內派樽數量不足，附近只有郵政局及南葵涌診所派樣本樽，全區只有共140個。

3. 政府要求8座居民檢測，梁表示，但邨內派樽和收樽時間短，只到上午11時，居民上班時間無法配合派樽收樽時間，就無法做到檢測。

4. 政府早前深夜要求居於8座5樓的居民撤離，當日已有不少長者已睡覺，形容當天太倉促，有街坊連奶粉也帶不夠，梁表示對情況感「心噏」。

5. 邨內出現確診個案後，清潔消毒工作大增，但全邨只有一隊清潔工友，有原訂清潔未能做到。

就政府有意實行「禁足令」，梁批評政府在政策背後，沒有足夠配套措施。

6. 政府雖說有3餐提供，但居民「手停口停」，如何處理禁足令下的生活困難，或民政事務署能否動用基金資助，政府都未能說實。梁靜珊指，「禁足令」政策模糊，街坊都有不少疑問，「已響應做了檢測，(政府)若要做禁足，有冇需要再禁足?」此外，疫情爆發至哪個程度才需要禁足，或一座樓有多少人未做檢測要禁足，政府都未交代，梁認為是「龍門任佢(政府)搬」。

７. 作為區議員梁靜珊指是次所有政府行動事前都不被諮詢，撤離等消息亦是看新聞才知道，而葵盛社區會堂本為避寒中心，現需停用改作檢測，事前亦無通知過她。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼