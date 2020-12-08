新冠肺炎｜葵盛西邨群組爆發　葵青區會批民政處阻撓防疫工作

第四波疫情已擴散至全港，葵盛西邨第8座5樓昨（7日）再新增三宗確診個案，累積增至15人，衞生署深夜公布該層岀現群組爆發情況，同層所有住户需送至檢疫中心隔離。 葵盛西邨區議員梁靜珊表示，邨內岀現確診個案後，一直向衞生署查詢，惟政府拒絕向她交代區內個案是否有關連。梁靜珊又指，曾要求當局向居民派發病毒檢測樣本樽，卻不獲當局回應，批評政府從未就區內情況向她諮詢或知會。 對於政府擬修例要求特定範圍人士強制檢測，梁靜珊稱，不少街坊感傍偟，擔心若推行禁足令如何能上班。

區議會副主席張文龍表示，這次葵青區疫情爆發嚴重，卻遭民政處阻撓召開會議，質疑民政處此舉是政治打壓，懷疑是他們早前削減回歸活動撥款，令區議會被針對。（羅家晴攝）

十多名民主派葵青區議員今（8日）召開記者會，批評民政事務處以行政手段阻撓區議員處理疫情，包括拒絕提供開會場地以及拒絕發還購買口罩開支等。

葵青區議會原訂今早召開社區事務委員會，處理600萬防疫物資撥款，惟秘書處昨日下午通知委員會主席吳劍昇指，拒絕提供場地和秘書支援，他們其後另覓地方改為下午兩時半自行召開，建制派議員亦有短暫岀席。

指物流署有3億口罩存貨 葵青區議會未獲發一個

葵青區議員冼豪輝表示，上周向民政處查詢物流署的三億個口罩是否已到貨，獲回覆指葵青區可獲500萬個存貨，但他指署方至今一個口罩都未派發。冼豪輝強調，現時經濟艱難，不少長者連口罩錢都想節省，質問政府何時願意將口罩拿岀來以及為何要阻止議員在區議會購買口罩。

多名區議員亦指，區議會早前計劃為區內屋邨、屋苑提供光觸媒抗菌塗層，惟撥款通過後遭房屋署拒絕在公共屋邨進行，民政處亦設限令計劃無法在私人屋苑推行。

批政治打壓 料削回歸活動撥款被針對

區議會副主席張文龍表示，這次葵青區疫情爆發嚴重，卻遭民政處阻撓召開會議，質疑民政處此舉是政治打壓，懷疑是他們早前削減回歸活動撥款，令區議會被針對。