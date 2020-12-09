黃大仙社區檢測中心啟用　何文田居民戴兩個口罩跨區驗毒

本港新冠肺炎疫情嚴峻，位於黃大仙摩士公園體育館的社區檢測中心今日（9日）投入服務。有居住何文田的市民跨區前來檢測，指昨晚知悉大廈有跳舞群組確診個案，感到十分害怕，要戴兩個口罩「保命」。不少在附近晨運的市民都對檢測不感興趣，有長者稱自己並不涉及任何群組，大廈亦無個案，工作人員稱可安排他免費檢測才「試一試」。

+ 2 + 2 + 2

由華大基因承辦的黃大仙社區檢測中心今日啟用，今早人流不多，未見長龍。家住何文田邨的黃太表示，昨晚得悉大廈有跳舞群組人士確診，「我昨日即刻上YouTube睇，知道黃大仙有得驗就過嚟」，她又指，由於病毒傳染力強，感到十分害怕，今天戴上兩個口罩以策安全。

在何文田邨另一座大廈居住的尹太指，昨晚大廈突然有人倒消毒藥水，始知同座有人確診，故今日前來檢測求安心，坦言「老人家真係驚，政府真係要做多啲嘢」。

院舍職員蘇先生表示，他是強制檢測群組人士，按機構要求前來檢測，他指機構未要指明有陰性結果才可上班，故他完成檢測後會繼續開工，雖然最近有不少院舍爆發疫情，但蘇坦言不太擔心，會做足準備才工作。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

在附近晨運的陳伯指，本身並無意欲檢測，但有工作人員稱可免費檢驗才試一試。陳伯稱支持政府「禁足令」，又指葵盛西邨已走漏不少居民，「又唔知佢哋走去邊，唔知會唔會擴散」。