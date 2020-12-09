東鐵線測試假衝燈　陳帆：港鐵已通報　沙中線過海段通車日待評估

東鐵線新信號系統原訂9月12日啟用，以配合未來東鐵線過海段營運，但被《香港01》獨家率先披露現「入錯線」問題，港鐵最後煞停計劃。 早前港鐵於10月中至11月初演練期間，再被揭出現最少3次「假衝燈」情況。運房局長陳帆昨就事件解畫，指當時是模擬早前曾出現信號系統問題的同樣情境，「假衝燈」是「問題解決前可能發生的情況」，並強調機電署人員有參與相關測試。

東鐵線新信號系統原訂9月12日啟用，12卡列車將變9卡，但啟用前一日煞停。（資料圖片 / 張浩維攝）

東鐵線新信號系統早前被揭發在今年5月11日測試期間，系統出現可能導致列車入錯線及入錯站的情況，煞停使用新系統。陳帆今(9日)於立法會回覆議員質詢時表示，東鐵線於今年10月及11月非行車時段進行新信號系統測試時，為確定今年5月11日曾出現的新信號系統問題，測試期間曾模擬當日情境，而「假衝燈」是「新信號系統問題得到解決前可能發生的情況」，指港鐵在測試前已通報機電署。陳帆其後回覆議員提問時亦指，機電署人員當時有實地參與有關測試。

田北辰：相關承辧商無做過嘢

港鐵於3個月內向政府提交報告，當中要建議解決方法，惟實政圓桌立法會議員田北辰指出，有內部消息指，相關信號系統承辦商3個月來「咩都無做過」，欲了解港鐵就解決方法的進展。陳帆卻表示，港鐵暫時未交報告，不便揣測。

就東鐵線過海段能否如期於2022年首季通車，陳帆表示，仍有待路政署和相關政府部門在港鐵提供更多資料後評估。

▼重溫東鐵線入錯線重點報道▼

東鐵新信號系統疑失靈「帶錯路」 測試車入錯線 新九卡車押後啟用

東鐵線新信號系統5月出事 機電署8月審批 煞停前一日才知悉

東鐵新信號系統數月前發現問題 昨回應01仍指明可啟用 今急煞停

東鐵線新信號系統原訂9月12日啟用，12卡列車將變9卡，但啟用前一日因為系統曾入錯線而煞停。（資料圖片 / 張浩維攝）

去年3月, 荃灣線測試新信號系統時出現撞車事故，陳帆表示，信號系統承辦商已不斷對新軟件作檢查及安全分析工作, 會待機電署同意後，循序漸進恢復實地行車測試工作，目前續以2023年完成荃灣線信號系統為目標。而港島線及觀塘線的硬件安裝工程已接近完成，會待荃灣線完成更換信號系統後，借鑑經驗應用在合適鐵路線的新信號系統測試工作中。

至於早前建議成立獨立的鐵路部門，陳帆表示，政府正參考顧問公司建，會在新鐵路項目進入施工階段前實新監管策略。