東鐵新信號系統數月前發現問題　昨回應01仍指明可啟用　今急煞停

沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，港鐵將逐步由現時12卡車更換成新9卡車，且原訂新信號系統及新列車將於明日（12日）投入服務。 新系統及新列車投入服務在即，《香港01》日前獲悉新信號系統於演練期間，一度發生列車「入錯線」問題，就事件曾向機電署及港鐵查詢會否煞停計劃，昨日深夜獲港鐵回覆稱新列車會如期投入服務；機電署至今則未有回應。 然而，港鐵今日（11日）隨即召開記者會急煞停計劃，並指因新信號系統進入最後覆檢程序，發現列車有機會「行錯線」，明天將不會有新信號系統及新列車投入服務。同時指出，相關安排對沙中線過海段通車有影響。換言之，原訂於2022年首季通車的過海段將存有變數。

重點報道：

東鐵新信號系統疑失靈「帶錯路」測試車入錯線 新九卡車押後啟用

最後覆檢「不理想、需優化」

港鐵車務營運總管黃琨暐於記者會解釋，東鐵線新信號系統於最後覆檢階段，發現行車路線設定的表現以及相關管控措施安排「並不理想、有優化需要」，並舉例解釋，當列車須由上水站按時間表駛去羅湖站，新信號系統會按時間表設定行車路線，以讓列車由上水站開出至羅湖站。但相關路線有機會重覆設定，導致下一架列車原訂應駛至落馬洲站，但最終卻駛至羅湖站。

黃琨暐強調，相關出現機會率極低，又多次重申行車安全不會受影響，但須進行相關優化安排，故原訂新列車及新信號統系統於周六投入運作的日子須改動。

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拒答「行錯線」何時發生 避用「事故」字眼

記者會舉行期間，港鐵多次被問及實際「行錯線」的日子何時發生，惟一直避答實際細節，亦無用「事故」字眼，就算記者問及問題是否嚴重時，仍說只是「需要優化」。

4、5月發現問題 昨晚仍稱如期周六啟用

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻僅稱是測試期間，即今年4、5月發現相關問題；且被質疑為何港鐵8月底仍發稿稱「新信號系統及新列車經已完成所有必須的測試及演練，並且得到政府相關部門的批准，『一切準備就緒』」。

新系統及新列車投入服務在即，《香港01》日前獲悉新信號系統於演練期間，一度發生列車「入錯線」問題，就事件曾向機電署及港鐵查詢會否煞停計劃，昨日深夜獲港鐵回覆稱新列車會如期投入服務。

周蘇鴻則解畫稱，一直有跟進相關情況，認為「與其做管控不如一次過優化」，港鐵機電工程總管梁志立則補充，發現「有優化空間，先做優化才投入服務」。

過海段2022首季通車目標再延遲

東鐵線新信號系統及新列車投入服務再度延遲，港鐵未有向市民致歉，黃琨暐僅稱「明白公眾期待、會盡力做好，做到安全可靠先讓市民享用」，但實際「優化」工作需時多久，亦未有交代，且指出是次由12卡車轉成9卡，是針對東鐵線過海段而設，故對通車日期會有影響，但會將影響減至最低。換言之，原訂2022年首季通車的過海段或會再度延期。

港鐵其後補充，5月中進行相關測試發現情況，多次重申不涉及營運安全問題，亦不影響營運安全、新信號系統及運營安排，解釋是為了符合乘客期望才實行測試。而相關「優化」工程完成後，亦毋須再交予機電署審批，但會就事件向機電署提交報告，並定期向政府匯報情況。

【19:07】記者會持續約25分鐘結束，港鐵並無交代何時、如何發現出問題，全程僅稱新信號系統需「優化」。

【19:00】港鐵指，新系統延遲使用，對東鐵線過海段通車有影響。

【18:53】港鐵昨晚以電郵回應《香港01》記者查詢，稱新系統會如期運作，被問及為何一日內改口，指新系統需要「優化」，港鐵並無正面回應。記者會上，多間傳媒多次追問，何時、如何發現系統有問題，港鐵並無直接回答。

【18:42】港鐵車務營運總管黃琨暐：東鐵新信號系統原本預計明日（12日）投入使用，但最後複檢發現行車路線設定相關管控道不理想，因此需改動新信號系統、新列車投入服務的時間。

工程處總經理（工程建造）周蘇鴻：東鐵明日會如常運作，只是押後新信號系統、新列車使用。