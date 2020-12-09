85歲女病人亞博館確診　轉送瑪麗醫院後離世　本港累計113人不治

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，今日（9日）新增104宗確診個案，本地個案為99宗，當中35宗源頭不明。醫管局公布再多一名確診者離世，為一名85歲女士（個案編號＃7132 )。患者是一名檢疫中的院友，來自何玉清翠柳頤庭院舍。她於今天確診，下午2時從亞洲國際博覽館轉送瑪麗醫院治療，其後於下午3時26分離世，連同今宗死亡個案，現時本港累計有113宗死亡個案。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於疫情記者會上指，今日離世的確診者為一名85歲女士（個案編號：7132），她是來自何玉清翠柳頤庭院舍正在檢疫的院友，今天才確診，於下午2時由亞洲國際博覽館的檢疫中心轉送到瑪麗醫院接受隔離治療，她本身有長期病患，但病情急速惡化於今日下午3時26分離世。根據衞生署資料，該名確診者無病徵，為今日確診個案。

計及一名在入院前已死亡的個案及養和醫院一名死者，連同今日離世的個案，本港累計有113名新冠肺炎確診者死亡。

12月9日，今日確診的85歲女長者於下午離世，她為東華三院何玉清翠柳頤庭的院友。（社署網站圖片)

▼政府收緊防疫措施▼