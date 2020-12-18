失業率6.3%　物管業疫市請3千人：行業生態豐富　豈止保安和清潔

新冠肺炎疫情持續近一年，本港最新公布9至11月失業率輕微下跌0.1個百分點至6.3%，疫下搵工難，然而物管卻是疫情中少數未受衝擊的行業，引來不少人側目。 事實上，隨著本港的住宅、商廈不斷增加，物管行業一直處於人口緊缺狀態，不過社會上仍然對行業缺乏了解，不少人言及物管行業，便只聯想到保安及清潔。 畢業於香港城市大學人力資源管理學系冼嘉儀，因為實習時曾接觸過物管行業，對行業產生了興趣，於是畢業後便投身該行，2年多已經成為助理物業及設施主任：「幫客解決問題後，大家會成為朋友。」 香港房屋經理學會會長余珍說，行業設計範疇相當廣泛，一直都盼有更多新鮮血加入，回應早前《施政報告》資助特管業聘用更多的青年人，香港物業管理公司協會會主動提供3000個新職位，即使沒有物管經驗的畢業生亦有機會被錄用。據了解，政府將為每個職位提供最高每月1萬元的補貼。

物管行業受疫情影響不大，引起不少人關注。（高仲明攝）

物業管理不止保安和清潔

提起物管行業，大眾的認知往往還停留在保安和「清潔姐姐」的層面。香港房屋經理學會會長余珍解釋指，物管行業生態豐富，如同一個社區一般在運作，除了前線之外，涵蓋的職位亦多不勝數——管理、人事、行政、法律、工程等等，不少都需要非常專業的知識。上世紀80年代入行的她說，當時社會對物管行業更加陌生，甚至業界人士都並不了解行業的內容，相比較之下，目前政府、業界的持份者對物業管理行業的認知已經提升不少，「會知道你有專業知識，識得欣賞你。」

畢業入行薪金可達1.4萬至1.6萬 可晉升至月入3萬元

她表示，本港物管大約有30萬人從業，行業亦長期需要人手，不僅僅是前線的保安和清潔，管理人員更是十分緊缺。至於入行是否一定需要就讀相關專業呢，余珍說，除了在大學修讀房屋管理等的科班出身畢業生之外，行業亦歡迎具有潛力的畢業生加入，在了解行業之後，再去修讀相關專業的學位，一樣能夠在行業內有不錯的發展，「一般畢業生入行的薪資約為14k至16k，其後晉升的路徑很明顯可以看得到，做到一定年資就好像政府工一樣升級，以高級物業經理為例，收入就已經到達20k到30k左右。」失業率輕微下跌0.1個百分點至6.3% 惟遇第四波疫情HR料下月回升

香港房屋經理學會會長余珍指，比起80年代，各持份者對於物管行業的認知已經提高。（高仲明攝）

人力資源管理畢業 入職物管公司「每日的工作都有新鮮感」

冼嘉儀便是這樣一個例子，2年前她從香港城市大學人力資源管理系畢業，便加入了本地一間物業管理公司，從新人開始，1年多左右的時間已經升到助理物業及設施主任的職位。她回憶自己最初亦不了解行業，慶幸大學時期曾在暑假進入一間物管公司實習，因而對行業 產生了興趣，「同學裡面比較少做呢一行，有時都要話返俾佢哋知，我呢行係做啲咩。」

入行至今，冼嘉儀仍然覺得每日的工作都有新鮮感。她說每天要面對不同的客戶投訴求助，自己則要向許多的方法去應對，有時更需要去緩解客戶的焦躁情緒。剛剛入行時，她負責處理住戶上下單位地台滲水的問題，除了需要工程上的一些知識外，如何與住戶協商溝通也是一門功課，「有時候有客人會帶著情緒過來，甚至會鬧你，點樣處理他們當時的情緒，會是個考驗。不過好多時，幫客解決問題後，大家會成為朋友，之後做事都會順暢好多。」

冼嘉儀2年前從城大畢業，因在過往的實習中接觸過物管行業，因此也選擇在這一行發展。（高仲明攝）

疫情之下，許多大公司都在裁員，冼嘉儀有少少確幸當時選擇了物業管理，並打算繼續進修尋求更大的發展。2年中，她感受到行業對人才的需求，也在每一日的工作裡感受到新鮮感和成就感，「工作穩定是一方面，在呢一行裡面還有許多嘗試可以做，

物業管理公司協會將新增三千職位

早前公布的《施政報告》示正與大型物管公司合作，資助他們聘用更多的青年人，香港物業管理公司協會表示會主動提供3000個新職位，沒有物管經驗的畢業生亦有機會被錄用。余珍表示，協會下大約有300多間公司響應，聘請的職位包括人事、工程等多個範疇，且對於學科背景無特別要求，重點希望申請者可以有熱情、有理想去幫助別人，「對於住戶來說，他們遇到困難，第一個會尋求物管的幫助。」

政府消息人士早前透露，大學畢業生通常缺乏工作經驗，求職較為困難，加上疫情對經濟也有一定影響。今年至10月，具有學位的失業人數67,600人，較一年前增加29,700人。余珍認為，這次的計劃對於畢業生及物管公司來說都是一件好事，尤其在當下的就業市場下，年輕人一方面可以透過資助進入本地物業管理公司，另一方面，亦為行業注入新血液。據了解，政府將為每個職位提供最高每月1萬元的補貼，時長為1年，而成功透過計劃進入物業管理公司的人士，最高月薪可以達到2萬元。