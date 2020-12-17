失業率輕微下跌0.1個百分點至6.3%　惟遇第四波疫情HR料下月回升

新冠肺炎疫情反覆，重創各行各業，政府統計處今日（17日）公布失業率最新數字，今年９月至11月的失業率6.3%，較至10月的6.4%，輕微下跌0.1個百分點。失業大軍人數收由約25.7萬人，減少13,500人，至約24.4萬人。 另外就業不足率亦由8月至10月的3.8%下跌0.4個百分點至3.4%。各主要經濟行業當中，餐飲服務活動業的失業率亦由14.8%下跌至13.1%，跌幅最大，亦是唯一行業的失業率錄得連續兩個月下跌。 有人事顧問則認為，政府12月沒有再推保就業計劃，惟第四波疫情來勢洶洶，零售業、餐飲業失去節日的黃金檔期等，相信12月的失業率將無可避免會上升。

新冠肺炎疫情打擊下，百業蕭條，不少人早前到勞工處招聯會求職。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

失業人數減少逾1.3萬

根據統計處的最新失業率數字，今年９月至11月的失業率6.3%，較至10月的6.4%，輕微下跌0.1個百分點。失業大軍人數由約25.7萬人，減少13,500人，至約24.4萬人。

就業不足率亦由8月至10月的3.8%下跌0.4個百分點至3.4%，人數亦由14.8萬人下跌至13.3萬人，減少約1.5萬人。

餐飲服務活動業失業率 連續兩個月下跌

其中餐飲服務活動業的失業率由至10月的14.8%下跌至13.1%，幅度下跌1.7百分點，相對9月的高峰15.2%，更是下跌2.1百分點，亦是唯一行業的失業率錄得連續兩個月下跌。

另外，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的合計失業率亦較至10月的11.2%，略為下跌1.1百分點，至11月的10.1%。

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羅致光：第四波疫情導致勞力市壓力上升

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況在9月至11月仍然疲弱，由於該段期間本地第三波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善。不過，他預期最近的本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。

資深人力資源顧問周綺萍對11月的失業率有下跌感奇怪，料與疫情穩定有關。（資料圖片）

資深人力資源顧問周綺萍對11月的失業率有下跌感奇怪，「最多都以為佢係平穩」，相信與10月至11月時本港的疫情較穩定有關，不過，現時第四波疫情來勢洶洶，「食肆又唔准開，12月喺全年嘅節目檔期，宜家好多行業都把握唔到」，加上政府沒有再推保就業計劃，相信有中小企會難捱，且本月又有航空公司、旅行社等裁員，「之後嘅失業率都無可避免會上升」。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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