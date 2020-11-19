工聯會辦招聘會助失業人士　提供保安、物管等逾千職位空缺

在新冠肺炎疫情之下，本港失業問題嚴重。工聯會今日（19日）發起「救失業度時艱」九龍招聘會，聯同10多間機構和企業提供逾千職位空缺。 工聯會會長吳秋北致辭時指，工聯會多次要求政府推出失業或停工現金津貼，認為不能再拖延。他指，工聯會已促請政府推出工資補貼、開設更多臨時職位及多分元化職業培訓等措施，期望即將公布的《施政報告》有更多的惠民招聘會，希望透過不同方法和渠道，協助失業人士重新就業。

工聯會會長吳秋北致辭時指，工聯會多次要求政府推出失業或停工現金津貼，認為不能再拖延。（資料圖片）

吳秋北表示，去年反修例示威加上今年疫情，令香港社會遭受前所未有的打擊，倒閉潮一波接一波，影響不少勞工。他指，最新失業率仍處6.4%高位，失業人數超過25萬，尤其青少年失業問題嚴重。

吳秋北指，工聯會已推出多項抵抗疫情的行動，包括設立民間口罩工場，向有需要人士免費提供口罩，又承港府委託推出「寄藥服務」支援兩地港人，3月推出「緊急失業慰問金」計劃，在一個月內向5千名失業人士每人發放3千元慰問金。

吳秋北指，工聯會已多次要求政府盡快推出失業或停工現金津貼，但政府至今仍以「綜援」制度處理，認為現金津貼不容再拖。他指，工聯會促請政府推出一系列振興經濟及舒困措施，包括工資補貼，開設更多臨時職位，並提供更多分元化的職業培訓，從根本上改革產業結構。

最新失業率仍處6.4%高位，失業人數超過25萬。（資料圖片）

他建議港府更積極配合國內國際雙循環的新發展格局，抓緊粵港澳大灣區發展機遇，期望即將公布的施政報告，會有更多的惠民招聘會，除了職位空缺介紹外，還要有就業輔導和再培訓課程介紹等內容，希望透過不同方法和渠道，協助失業人士重新就業。

工聯會一連3場招聘會將提供餐飲、保安、物管，以至文職及零售等工種逾千職位空缺，現場亦設有就業輔導及登記，再培訓課程介紹及登記等服務。之後新界及港島再舉辦兩場招聘會將分別於11月24日及27日舉行，幫助有需要的市民尋找工作機會。