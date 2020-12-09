廉署總部高級調查主任初步確診　房署秀茂坪邨副房屋事務經理中招

房屋署宣布，今日（9日）得悉一名副房屋事務經理確診新型冠狀病毒肺炎，她正在醫院接受治療。她的辦公室位於秀茂坪邨秀逸樓地下的房屋署東九龍（七）及（十）區租約事務管理處，她昨天確診，最後上班日期是上周三（2日）。 廉政公署亦指，得悉一名執行處高級調查主任初步確診，目前正接受治療，他在北角廉政公署大樓工作，最後上班日期為前天（7日）。

一名在秀茂坪邨上班的副房屋事務經理確診新冠肺炎。（資料圖片／劉定安攝）

房屋署指，該名確診的副房屋事務經，辦公室位於秀茂坪邨秀逸樓地下的房屋署東九龍（七）及（十）區租約事務管理處，她最後一天在辧公室上班的日期是上周三（2日），她昨天確診。

房署又稱，該租約事務管理處對外開放，但患者最近在工作時並沒有與公眾人士接觸。她工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

該管理處會按照衞生防護中心指引，全面清潔和消毒，並已經關閉，將於本月18日重新開放，提供公眾服務。

北角廉政公署大樓一名執行處高級調查主任初步確診。（資料圖片／陳永武攝）

另外，廉政公署一名執行處高級調查主任初步確診新冠肺炎，他目前正接受治療，他在北角廉政公署大樓工作，最後上班日期為前天（7日）。該名人員近期沒有外遊紀錄。他是一名患者的密切接觸者，工作期間並無病徵，在大樓進行體溫探測時體溫正常。

該名人員於初步確診前14日內，上班時主要在辦公室工作，亦曾短暫在外接觸兩名市民，期間有佩戴外科口罩和遵守防疫措施。廉署已即時通知該兩名市民，並會密切配合衞生防護中心的流行病學調查。

廉署已遵照衞生防護中心的指引，全面清潔和消毒廉政公署大樓相關地方，並已安排與該名人員在工作上可能有密切接觸的廉署人員及職員，在家工作及接受病毒檢測。廉署指，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。