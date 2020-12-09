麗晶花園第6座共7人確診　區議員指涉4單位D室　疑喉管播毒

新冠肺炎第四波疫情持續，今日（9日）新增104宗確診個案。九龍灣麗晶花園發出通告，指第6座有7名居民確診，包括今日新增的一名60歲男子。

觀塘區議員畢東尼指，7宗確診個案涉及4個單位，全部為D室，當中1個於高層，另外3個為低層毗連單位。畢東尼擔心涉及喉管播毒，要求衞生署徹查。據居民稱，其中兩名患者為一對母女，當中母親基本上不外出。

麗晶花園第6座（9日）再增一名確診者（個案編號：7112），為一名60歲男子，於12月6日發病，為繼12月4日後再有第6座的住戶確診。

麗晶花園第6座患者分布在高層及低層D單位。（余俊亮攝）

患者分布高及低層單位 觀塘區議員促專家徹查

觀塘區議員畢東尼指，第6座共有7個確診個案，涉及4個單位，而全部均居於D室。他指，第一及第二個單位分別位於高低層，而第三及第四個有確診個案的單位所在的樓層毗鄰首個有確診個案的單位，並均位於低層，擔心出現喉管播毒的情況。他指，管業處已為整棟大廈進行消毒，因應多個確診個案居於D單位，要求衞生署派專家徹查，包括是否涉及喉管等環境污染。他於日前曾指，衞生署表示已經進行流行病學調查，而第6座的確診個案為屬跳舞群組或其密切接觸者。

麗晶花園發通告，指有7名居於第6座的住戶確診。（區議員畢東尼提供圖片）

三名確診者屬跳舞群組

根據衞生署資料及麗晶花園管業處告示，7個居於麗晶花園第6座的確診者，個案編號為5689、5802、5979、6374、6376、6676及7112。當中5689、5802及5979均屬於跳舞群組，而首個個案5689於11月23日確診。

而於12月1日確診的個案6374、6376，分別為46歲女子及15歲女子，他們於11月24日發病，為無關連的本地個案；而12月4日確診的個案6676為一名75歲男子，於11月28日發病，同樣屬於無關連的本地個案。

不願上鏡的住戶表示早前已就擔憂向區議員反映。（鄺曉斌攝）

居民：贊成全座強制檢測甚或「禁足」檢測

有不願上鏡的麗晶花園第6座住戶向記者表示，其年邁母親居住於確診者樓層的鄰近單位，她們兩人昨日已收到檢測結果為陰性。據其了解至今7宗該座的個案，來自4個同一座向的D單位，因此懷疑是大廈喉管問題而導致傳播，她已就擔憂向區議員及管業處反映，但未獲正面回應，她直言對大廈的疫情感到十分擔憂。

該名住戶贊成全座強制檢測甚或「禁足」至全部住戶有檢測結果，同時不滿衛生當局反應過慢，「（食物及衞生局局長）陳𦘦始尋日連口罩都戴反咗啦，仲有咩期望！」

麗晶花園第6金座有一家三口帶同行裝離開，但未能確認他們是否住戶或是否暫時搬走。(余俊亮攝)

麗晶花園業委會主席王家恒表示，他本身認識其中一個確診住戶，對方與其他確診單位的住戶互不相識，因此懷疑病毒是透過大廈的喉管傳播。他指已就事件向觀塘區議會主席及區議員反映，促請衛生當局盡快派人消毒清潔及派發檢測樣本瓶。他同時已與管理處溝通，最快明日將會安排檢查第6座的喉管是否有問題。

麗晶花園業委會主席王家恒懷疑病毒是透過大廈的喉管傳播。（余俊亮攝）

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