新冠肺炎｜新界南防止罪案辦公室女警初確診　六日內共7警染疫

警方今天（9日）在社交網站Facebook公布，一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警員初步確診新冠肺炎，前日（7日）感到不適求醫，同日為最後上班。由上周五（4日）至今，六日內共有7名警務員確診或初步確診。

一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警員今天（9日）初步確診新冠肺炎。（資料圖片／鄧詠中攝）

警方：周一不適後求醫 工作毋須接觸公眾

警方公布，一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警員初步確診新冠肺炎。她於周一（7日）感到不適，前往政府診所求醫，經初步測試後於今日得知對新型冠狀病毒呈陽性反應。她過去14日沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作，最後一日上班為前日。

警方表示，高度關注事件，與該警員可能有緊密接觸的警務人員和文職人員，在等候衞生署進一步評估及建議前，均獲安排接受檢疫和病毒檢測。警方會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方指，會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方將繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，安排相關密切接觸者入檢疫中心接受檢疫。

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