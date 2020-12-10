新冠肺炎︱陳凱欣倡政府籲市民12月20日至1月2日留家14天應對疫情

新冠肺炎繼續在港爆發，政府昨晚發出強制檢測公告，新增要求五個類別人士強制檢測，包括在11月17日至昨天曾身處葵涌葵盛西邨第8座超過兩小時的人。食物及衞生局前政治助理陳凱欣今天（10日）在電台節目批評，政府提出的要求多，「又要計（曾逗留）兩個鐘」，令事件更為複雜，市民也未必記得自己每天行蹤。 她又斥，政府到第四波仍「裙拉褲甩」，錯失了推出強制檢測的最好時機，令疫情不斷擴散。她認為政府不應容許需強制檢測人士自行到檢測中心或取樣本瓶，因帶病毒的人士可能會於社區繼續傳播病毒，她建議政府派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測。 為阻止疫情擴散，她建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天，因市民向來會在聖誕請假，若市民今年能留家過節，「只派一人去買餸」，她相信會對疫情有幫助。

陳凱欣建議政府派員上門為居民採樣，或設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測。(資料圖片)

錦蕙閣、麗晶花園附近均無檢測中心 應派員上門採樣



陳凱欣指，政府提出的強制檢測要求多，市民未必記得自己的行蹤，「又要計（曾逗留）兩個鐘」，令事件更為複雜。她稱，政府要求馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、九龍灣麗晶花園第6座的居民都要強制檢測，但附近並無檢測中心，居民需要坐車到檢測中心，或步行去門診取樽，都有機會令帶病毒的人士繼續在社區傳播病毒。她建議政府設流動檢測車，方便居民到樓下已可檢測；甚至應派員上門為居民採樣。

將藍隧道應即時派員做快速測試

她認為將軍澳-藍田隧道（將藍隧道）地盤出現爆發，當政府知悉一刻，可以立時派員到該地盤為工人做快速測試，確保無確診才批准離開地盤，而若有工人名單，也可上門為工人採樣。她批評政府錯失做強制檢測的最好時機，又斥政府在本港爆發了第四波仍未做好有關的準備，「到宜家都裙拉褲甩，真係唔得囉！」

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

質疑為何政府不能引用599A章 阻止葵盛西邨第8座居民離開

至於「禁足令」方面，陳凱欣認為早於2003年沙士及2009年豬流感時，政府已有引用當時的法例去限制某處所的人離開，不明今次為何不能引用599A章去阻止葵盛西邨第8座的居民離開，她認為該大廈居民早就搬走，可能已把病毒擴散出去，現時推強制檢測也無效。被問到禁足令或會影響市民上班，她稱相信僱主也不希望員工帶病毒上班。

主持指出雖然在599A章下衞生署署長有權提出隔離令，但今次修例就容許食物及衞生局局長有相關權力，陳凱欣認為若政府是顧慮由何人下指令的問題，代表在任官員不夠承擔，以致疫情「爆到咁」。

葵盛西邨第8座部分樓層以膠帶圍封。（羅君豪攝）

建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天



她相信，疫情未來會繼續急速擴散，認為政府應推出更多既準且狠的措施，因為現時疫情比第三波更為嚴重，即使重推禁晚市堂食、二人限聚等也只可「止咳」。她建議政府呼籲市民在12月20日至1月2日留家14天，因市民向來會在聖誕請假，若市民今年能留家過節，「只派一人去買餸」，她相信會對疫情有幫助。另外，她批評政府追蹤工作不足，質疑有無用超級電腦追查。